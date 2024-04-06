جودر بن عمر المصري.. الخلطة الذهبية التي نالت محبة الجميع

بعد الإعلان عن مسلسل جودر بن عمر المصري وقبل عرض حلقاته، كان هناك هاجس لدى الكثير من المشاهدين حول كيفية تقديم العمل برؤى جديدة ومختلفة عما قدمه التلفزيون المصري قديما، والحقيقة أنه كان هناك اطمئنان كبير لإخراج إسلام خيري الذي برع في إخراج أعمال أخرى بجودة كبيرة، ولبطولة ياسر جلال الفنان الجميل، ولكتابة أنور عبد المغيث الذي تمرس في الكتابة للمسرح فأصبحت يده مدربة وخبيرة..

وعرض المسلسل لتضج السوشيال ميديا خاصة مع الكثير من الأمور التي نشرحها في السياق التالي..

أنور عبد المغيث

أنور عبد المغيث كاتب مسرحي مصري قدم العديد من الأعمال المسرحية، كان منها "حوش بديعة" التي أخرجها ياسر صادق، وقدمت على مسارح البيت الفني للمسرح في 2016، ومسرحية “عشا العميان”، وكتب الكثير من الأعمال الدرامية، ومن هنا أصبحت لديه يد خبيرة ومدربة على تقطيع المشاهد، كما أن غرامه بألف ليلة وليلة جعله يضع كل هذه المحبة في مسلسل جودر بن عمر المصري فلم يكن غريبا ان يخرج عملا عبقريا بهذا الشكل.

إسلام خيري

إسلام خيري تربى في بيت يدرك معنى الثقافة والقراءة فهو نجل الكاتب الجميل والكبير الراحل خيري شلبي، صاحب روايات السنيورة وبغلة العرش والشطار وغيرها من الأعمال التي صدرته كواحد من الكتاب المصريين الكبار، وفي هذه الأجواء نشأ إسلام خيري ليجد أمام عينه مكتبة كبيرة تحوي صنوف الكتب المختلفة فقرأ وعاش ألف ليلة وليلة في حكايات الأب المغرم بها، ومن هنا ترسخ في وعيه هذا الأمر، وحين أقدم على إخراج مسلسل جودر كانت لديه رؤية عظيمة مسبقة لتضافر الكثير من الأمور في عقله قديما ليخرجها بكل هذا الإتقان.

ياسر جلال

ليس غريبا على فنان أدى الكثير من الأدوار الصعبة والمركبة أن يقوم بعمل شخصيتان كلاهما نقيض للأخرى في عمل واحد، فالملك شهريار الذي يرفل في الحرير في قصره المنيف ويتعامل بدون أدنى تقدير للحياة البشرية حد قتله لانثى كل يوم، وعلى الجانب الآخر جور بن عمر المصري الشاب الفقير الذي يحب الجميع ويحبه الجميع ويعطف على المساكين من قوت يومه، ويتعامل بشهامة ابن البلد المصري مع كل المواقف وغيرها.

شخصيتان على عكس بعضهما لكن ياسر جلال بدراسته وقدرته أدى الأمر بسهولة تامة بالنسبة له صعبة على المشاهد الذي يخبط كفا بكف مع كل مشهد قدير يؤديه ببراعة.

شادي مؤنس

بموسيقى تصويرية حالمة وقدرة غير عادية على قراءة المشهد وتضفيره مع السياق نجح شادي مؤنس في أن يضع بصمته الخاصة على مسلسل جودر بن عمر المصري، فالموسيقى لا تنفصل ولا تلعب في معزل عن العمل، وإنما هي واحدة من الأدوات المكملة للعمل، تمشي معه يدا بيد وفي سياق مترابط وقادر على إدخال الدهشة والحلم في قلوب المشاهدين..

العناصر

ربما كان جودر المصري واحدا من المسلسلات التي ستدوم طويلا لبراعة كل هؤلاء وللعناصر البصرية المدهشة وتوظيف الكادرات العظيم، وللرؤية الجميلة التي كانت في وعي صناع العمل من واقع فهمهم لهذا العالم الكبير، عالم ألف ليلة وليلة، ومن هنا ولتوافر كل هذه العناصر كان طبيعيا ان يجد المسلسل رواجا عظيما ومتابعة قوية وإحساس جميل بانه يمكن ان نخرج أعمالا عالمية، كما ان المسلسل يفتح التصورات والرؤى للحلم بإنتاج أعمال فانتازية وخيالية على قدر كبير جدا من الجودة كما حدث في جودر بن عمر المصري.