السبت 06 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

الثقافة تختتم فعاليات "ليالي رمضان" في زهرة العاصمة الإدارية الجديدة.. غدا

جانب من الفعالية
جانب من الفعالية

بمناسبة قرب انتهاء شهر رمضان الكريم، تختتم وزارة الثقافة برئاسة الدكتورة نيفين الكيلاني فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية في زهرة العاصمة الإدارية الجديدة، متمثلة في المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف.

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 حيث قدم المركز على مدار أربع مرات خلال شهر رمضان العديد من الفعاليات الثقافية والفنية، لأبناء زهرة العاصمة الإدارية والمدن المحيطة، بناء على توجيهات وزير الثقافة وحرصها على وصول الخدمة لكل أبناء مصر في إطار برنامج العدالة الثقافية ضمن رؤية مصر ٢٠٣٠، وقد شهدت الفعاليات على مدار الأسابيع الماضية حضورا جماهيريا كبيرا. 
وتتضمن فعاليات اليوم الرابع والختام والذي يقام في التاسعة مساء يوم الأحد ٧ أبريل الموافق ٢٨ رمضان بالملعب الخماسي بجوار مدرسة  مصطفى كامل، مجموعة من ورش الفنون التشكيلية المتنوعة، ومسابقات ثقافية وهدايا كتب المركز.

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وتبدأ فعاليات المسرح بالنشيد الوطني، ثم كلمة ترحيب من رئيس المركز القومي لثقافة الطفل، يليها توزيع شهادات التقدير على المشاركين والمنسقين، ثم عرض كورال "سلام" الغنائي بالمركز، ثم عرض فريق القومي للأراجوز بالمركز، وعرض فريق عرائس القومي للماريونت، وتختتم الفعاليات بعرض السيرك القومي التابع للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية.

صورة من الفعالية
وزارة الثقافة ليالي رمضان الثقافية العاصمة الإدارية المركز القومي لثقافة الطفل الكاتب محمد ناصف

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