السبت 06 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

وزارة الثقافة تنظم عدة أنشطة بالتزامن مع يوم اليتيم

فعاليات ثقافية وفنية
فعاليات ثقافية وفنية

نظمت وزارة الثقافة بقطاعاتها المتعددة عددًا من الفعاليات الثقافية والورش الفنية والأنشطة بالتزامن مع يوم اليتيم الذي يوافق الجمعة الأولى من شهر أبريل.

 

وأكدت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، أهمية الاحتفال بيوم اليتيم، إيمانًا من الوزارة بضرورة رعاية الأطفال الأيتام ودعمهم نفسيًا واجتماعيًا.

وأشارت الوزيرة إلى أن الوزارة تنظم العديد من الفعاليات والأنشطة المتنوعة على مستوى محافظات مصر لإدخال البهجة والسرور على قلوب الأطفال، وتعريف المجتمع بدوره تجاههم، وذلك بهدف نشر الوعي حول حقوق الطفل اليتيم ورعايته.

وجاءت أبرز الفعاليات التي نظمتها وزارة الثقافة على النحو التالي:

نظمت مبادرة "إنت مش لوحدك" في عامها الثاني بالتعاون بين قطاع الفنون التشكيلية والهيئة العامة لقصور الثقافة وصندوق التنمية الثقافية احتفالية بيوم اليتيم في مركز سينما الهناجر. ضمت ما يقرب من ١٤٠ طفلا يتيما شملت فعالياتها حفلا لتوزيع الهدايا وورش حكي وفنون تشكيلية ومحاضرة بعنوان "اليتيم الذي بعث الأمل في قلوب البائسين محمد صلي الله عليه وسلم" وحفل توزيع شهادات التكريم للأطفال من حفظة كتاب الله العزيز وورشة فنية تضمنت رسم عمارة مسجد بن طولون.

فيما أقام المركز القومي لثقافة الطفل احتفالية بحديقة الفنون بمقر المركز بالهرم.
تضمنت فعاليات الاحتفال العديد من العروض الفنية، منها عروض مسرح عرائس حكايات تيتة توتة، عرض الأراجوز ورشة تلوين على الوجه، ورش فنية يدوية لعمل هدايا للأطفال المشاركين.

كما نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة فعاليات ثقافية وفنية بعدد من قصور الثقافة المنتشرة بمحافظات الجمهورية، حيث أقام بيت ثقافة السنبلاوين محاضرة بعنوان "كفالة اليتيم"، وأقام بيت ثقافة البصراط ورشة حكي تناولت أشكال الإحسان إلى اليتيم ونظمت مكتبة شبرا سندي لقاءً حول ضرورة رعاية الطفل اليتيم وضمان حياة كريمة له من خلال تقديم الدعم والمساندة.

ونظم فرع ثقافة الإسكندرية مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية بمكتبة الشلالات وبالمكتبة المتنقلة، استمرارًا لما تقدمه وزارة الثقافة من أنشطة مكثفة بشكل دوري تحقيقا للعدالة الثقافية بين أبناء أحياء الإسكان الآمن بديل العشوائيات بعدد من المحافظات.

وزارة الثقافة الفعاليات الثقافية والورش الفنية والأنشطة يوم اليتيم الدكتورة نيفين الكيلاني

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