“هو وهي بعيون رمضانية”.. دار الكتب والوثائق تختتم أنشطتها في شهر رمضان

تختتم دار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتور أسامة طلعت، أنشطتها في شهر رمضان المبارك.

كانت دار الكتب والوثائق القومية قد شهدت برنامجا ثقافيا ضم عددا كبيرا من الأنشطة المتنوعة على مدار الشهر الكريم.

وقد نظم مركز توثيق وبحوث أدب الطفل، التابع للإدارة المركزية للمراكز العلمية بالهيئة عددا من الورش الفنية ودورات تحفيظ القرآن وقواعد التجويد والتلاوة اليومية في حضانة دار الكتب.

كما نظم المركز مسابقته الرمضانية السنوية بعنوان "كل يوم سؤال" من خلال صفحة المركز على موقع "فيسبوك" حيث تكون المشاركة متاحة لأطفال الأقاليم في الدلتا والصعيد.

ونظمت الإدارة المركزية لدار الكتب أمسية رمضانية بعنوان "هو وهى بعيون رمضانية" تحدث فيها الدكتور أسامة طلعت، والدكتورة عفاف طلبة أستاذ البيانو بأكاديمية الفنون، ومجدي مرعي كاتب متخصص في أدب الطفل. أقيمت الندوة يوم 7 رمضان بمقر دار الكتب بكورنيش النيل.

ونظمت المكتبات الفرعية التابعة لدار الكتب في مختلف مناطق القاهرة الكبرى عددا من الأنشطة اليومية ما بين ندوات دينية، ندوات توعية صحية، مسابقات دينية، ورش حكى للأطفال، وأنشطة رسم وتلوين.

وأقيمت أمسيات رمضانية مختلفة على مدار الشهر، شملت الأمسيات فقرات إنشاد ديني وفقرات أدبية وشعرية، بالإضافة إلى معرض للخط العربي ومخطوطات قرآنية في مقر دار الكتب بكورنيش النيل.

وشاركت دار الكتب والوثائق بفعاليات في معرض فيصل الرمضاني للكتاب كالتالي:

نظم مركز تاريخ مصر المعاصر ندوة تحت عنوان "النضال الوطني في تاريخ مصر المعاصر" بمناسبة النصر العظيم يوم العاشر من رمضان. تحدث فيها الدكتور محمد رفعت الإمام وأدارتها الدكتورة سحر حسن.

ونظم مركز تحقيق التراث ندوة بعنوان "رمضان في تراثنا المخطوط"، تحدث فيها الدكتورة عزة محمود ومروة الشريف وأدارها عادل سميح.

كما أقيمت ندوة عن "مختارات من دار الكتب" حول نوادر مقتنيات دار الكتب، تحدث فيها كل من: دكتور أحمد عفيفى، ودكتور وليد مبارك، والدكتورة نهال خلف وأدارتها مروة الشريف.



وبالتعاون مع المركز القومي لثقافة الطفل بالمجلس الأعلى للثقافة، تم إقامة ندوتين بموسمه الثقافي بالحديقة الثقافية للأطفال بالسيدة زينب كالتالي:

نظم مركز التنمية البشرية بالهيئة ندوة بعنوان " الصوم والتنمية البشرية". تحدثت فيها د.عصمت خورشيد، وأدارتها ولاء محمد.

ونظم مركز الترميم والصيانة والميكروفيلم بعنوان "كتابك أمانة". تحدثت فيها د.أميرة طلب وأدارها أحمد عبد العليم.