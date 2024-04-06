تنطلق 20 أبريل.. التفاصيل الكاملة للنسخة السادسة لمهرجان القاهرة الأدبي

تحت شعار تمثلات "المدينة والذاكرة" في الأدب

تحت شعار تمثلات "المدينة والذاكرة" في الأدب، تنطلق في الفترة من 20 ــ 25 أبريل الجاري، فعاليات النسخة السادسة من مهرجان القاهرة الأدبي، والذي تنظمه دار صفصافة للثقافة والنشر.

التفاصيل الكاملة لمهرجان القاهرة الأدبي

بالتعاون مع وزارة الثقافة، ومعهد جوتة الثقافي الألماني، ومعهد ثربانتيس والمؤسسة الثقافية السويسرية بالقاهرة، تنظم دار صفصافة للثقافة والنشر، فعاليات النسخة السادسة من مهرجان القاهرة الأدبي، والذي تنطلق فعالياته يوم السبت الموافق 20 أبريل الجاري وتستمر حتى يوم 25 من نفس الشهر، وتقام دورة هذا العام تحت شعار تمثلات "المدينة والذاكرة" في الأدب، والتي يرأسها الكاتب الروائي إبراهيم عبد المجيد.

يستضيف مركز إبداع قبة الغوري، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، فعاليات مهرجان القاهرة الأدبي، بمشاركة أدباء من تسع دول يتحدثون في عشر فعاليات تستمر ستة أيام، حيث يختتم المهرجان يوم 25 أبريل بأمسية شعرية.

المشاركون في مهرجان القاهرة الأدبي



ويشارك في الدورة السادسة من مهرجان القاهرة الأدبي أربعة أدباء فلسطينيين على رأسهم الكاتب والشاعر الكبير إبراهيم نصر الله الذي يتحاور في الافتتاح مع الكاتب المصري والرئيس الشرفي للمهرجان إبراهيم عبدالمجيد حول الكتابة والذاكرة.



ويستضيف المهرجان هذا العام أدباء من هولندا والبرازيل والولايات المتحدة وجورجيا كما يحتفي بمشاركة أدباء عرب من سوريا والكويت وفلسطين، إضافة لمشاركة مصرية واسعة من مختلف الأجيال ابتداء من جيل الستينات مثل الكاتب الكبير صنع الله إبراهيم وحتى الجيل الشاب.



ضيوف مهرجان القاهرة الأدبي

ومن ضيوف النسخة السادسة من مهرجان القاهرة الأدبي، كتاب وأدباء من مصر: الكاتب الروائي الكبير صنع الله إبراهيم ــ الشاعرة هدي عمران ــ الكاتب القاص أحمد عبد المنعم ــ الكاتبة القاصة رباب كساب ــ الكاتب هشام أصلان ــ الكاتبة مي التلمساني ــ طارق إمام.

ومن الضيوف العرب: الكاتب الروائي الفلسطيني إبراهم نصر الله ــ محمود جودة ــ ومن جورجيا الكاتب اياكي كابي ــ ومن البرازيل الكاتب انريكي شنايدر ــ ومن هولندا الكاتبة كريستين أوتن ــ الكاتب الأمريكي من أصل إيراني سلار عبده.

حفل افتتاح مهرجان القاهرة الأدبي

ويقام حفل افتتاح النسخة السادسة من مهرجان القاهرة الأدبي، في السادسة من مساء السبت الموافق 20 إبريل الجاري، في رحاب مركز إبداع قبة الغوري بشارع الحسين، وحوار بين الكاتبين الروائيين إبراهيم عبد المجيد والكاتب الفلسطيني إبراهيم نصر الله حول ذاكرة المدينة وتمثلاتها في الأدب.

وقال الناشر محمد البعلي، المدير التنفيذي لمهرجان القاهرة الأدبي ومؤسس دار صفصافة للثقافة والنشر، لــ “الدستور” أن عودة المهرجان الذي تأسس بجهود أهلية يعبر عن إصرار المثقفين المصريين على تواصل الإشعاع الحضاري لمدينة القاهرة ودورها المركزي في الثقافة العربية.

يشار إلى أن الدورة الأولى من "مهرجان القاهرة الأدبي" كانت قد انطلقت في العام 2015، وتواصلت فعالياته سنويا حتى ألغيت دورة 2020 مع اكتساح وباء كورونا للعالم، وتعثرت محاولات إقامته لعدة سنوات تالية بسبب الأوضاع الأقليمية حتى عودته هذا العام، ومن المقرر أن يستمر المهرجان بين 20 و25 أبريل الجاري بدعم من عدد من الشركاء وعلى رأسهم وزارة الثقافة المصرية.