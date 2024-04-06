محمود عبدالشكور مشيدا بالفنان أحمد عبدالوهاب: موهبة مدهشة أتمنى أن تأخذ مكانتها

أشاد الكاتب والناقد الفني محمود عبد الشكور، بالفنان الشاب أحمد عبد الوهاب، تحديدا دور “يحيي” ابن مؤذن أصفهان، والذي أداه خلال مسلسل الحشاشين.

موهبة مدهشة أتمنى أن تأخذ مكانتها المستحقة

ففي منشور له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عبر الكاتب والناقد الفني محمود عبد الشكور، عن سعادته بأداء الفنان أحمد عبد الوهاب في مسلسل الحشاشين.

وقال عبدالشكور: “أحمد عبد الوهاب أحد مفاجآت مسلسل الحشاشين بدور “يحيى”، الذي ينتقل مع دخوله قلعة ألموت إلى صراع نفسي معقد، يعبر عنه أحمد ببراعة، سواء مع رؤية حبيبته التي تركها، أو عندما يخضع لاختبارات وألاعيب حسن الصباح القاسية، بالسيطرة على أحلام الجنة والنار، أو بتحريضه على قتل صديقيه، ثم قتلهما أمامه، ودفعه لإلقائهما من أعلى القلعة”.



ولفت “عبد الشكور” إلى: “مشهد قتل الاصدقاء من أفضل مشاهد أحمد من حيث تعبيرات الوجه، مع المحافظة على الثبات، أو التظاهر بذلك”.



أحمد عبد الوهاب هو أيضا مؤلف درامي له أبرزها "اللوكاندة" بطولة أشرف عبد الباقي و"الخطة العايمة" بطولة على ربيع، وكان قد لفت نظري في العام الماضي بدور النقيب حسام في مسلسل يسرا " "1000 حمد لله ع السلامة"، وقدم هذا العام أيضا دور فادي مدرب الرقص في مسلسل "اشغال شقة" ببراعة وإتقان وبحضور فائق، والمسافة هائلة بين مدرب الرقص وابن المؤذن.

واختتم “عبد الشكور”: “أحمد عبد الوهاب موهبة مدهشة أتمنى أن تأخذ مكانتها المستحقة في أدوار كثيرة قادمة”.

أحمد عبد الوهاب في دور يحيي

مواعيد وقنوات عرض مسلسل الحشاشين الحلقة 27

وتعرض الحلقة 27 من مسلسل الحشاشين، بطولة النجم كريم عبد العزيز وفتحي عبد الوهاب، على قناة DMC الساعة 9:15 مساء، ويعاد الساعة 1:45 صباحا والساعة 4:15 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 6.30 صباحًا والساعة 1.30 مساء، إضافة إلى عرضه على منصة Watch it الساعة 9.15 مساء، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

أبطال مسلسل الحشاشين

ويضم مسلسل الحشاشين، باقة من نجوم الفن المصري علي رأسهم النجم كريم عبد العزيز في دور حسن الصباح، فتحي عبد الوهاب بدور الوزير نظام الملك، الفنان أحمد عيد بدور زيد بن سيحون أحد أتباع الصباح، الفنان اللبناني نيقولا معوض في دور الشاعر عمر الخيام، نضال الشافعي بدور الإمام الغزالي، إسلام جمال في دور ملكشاه، جيهان الشماشرجي في دور زوجة السلطان باركياروق.

قصة مسلسل الحشاشين

ومسلسل الحشاشين، من تأليف الكاتب السيناريست عبد الرحيم كمال، ومن إخراج بيتر ميمي، وتدور أحداثه في إطار تاريخي، حول فرقة الحشاشين، أخطر الفرق السرية في العالم الإسلامي، والتي أشتهرت بالاغتيالات السياسية، وقصة صعود مؤسسها “حسن الصباح”، وحقيقة الصداقة التي جمعت بينه وبين “نظام الملك”.