المتحدة قدمته للمشاهد المصرى.. رحلة سامى الشيخ من هوليوود للحشاشين

أعادت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تقديم الفنان سامي الشيخ في مسلسل الحشاشين، حيث أدي دور “برزك أوميد”، جلاد حسن الصباح والذي صار تابعه وساعده الأيمن لاحقا.

من فيكتوريا كوليج إلي هوليوود

ولد الفنان سامي الشيخ في الإسكندرية عام 1981، وتلقي تعليمه في فيكتوريا كوليدج والتي سبقه إليها أعلام الفن المصري من أربزهم الفنان عمر الشريف والمخرج العالمي يوسف شاهين.

جاءت بداية سامي الشيخ الفنية من خلال المسلسل الشهير “The Big Bang Theory”، أو “نظرية الانفجار العظيم” في العام 2007، وبعدها توالت أعماله في هوليوود من أبرزها مشاركته في فيلم المتحولون “Transformers: Dark of the Moon”.

وعاد سامي الشيخ إلي القاهرة حيث شارك في بطولة مسلسل “حكايات بنات”، وفي العام 2014 شارك في بطول مسلسل “ستائر الخوف”.

وفي هوليوود قدم الفنان سامي الشيخ العديد من الأدوار البارزة في العشرات من الأفلام الشهيرة، بينها فيلم “حرب تشارلي ويلسون” مع جوليا روبرتس وتوم هانكس، فضلا عن أفلام The Morgue أو “المشرحة”، فيلم Nikita أو “نيكيتا”، فيلم Attack on Darfur أو “هجوم دارفور” وغيرها الكثير من الأعمال المسرحية والسينمائية والتلفزيونية.

الفنان سامي الشيخ في مسلسل الحشاشين

المتحدة تقدم سامي الشيخ للمشاهد المصري

وقبل أيام أسدل الستار عن أحداث مسلسل الحشاشين، والذي يمثل الإنتاج الدرامي التاريخي الأضخم في تاريخ الدراما المصرية، والذي أثبت حضور القوي الناعم المصرية. وفي مسلسل الحشاشين قدمت الشركة المتحدة الفنان سامي الشيخ إلي المشاهد المصري من جديد.

من جانبه وجه سامي الشيخ الشكر للشركة المتحدة وكل صناع مسلسل الحشاشين، في منشور له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، قائلً: “شكر خاص لقائد العمل، المخرج الموهوب والمجتهد جدًا الدكتور بيتر ميمي، والكاتب المبدع دائمًا عبد الرحيم كمال ولرفيق الرحلة اللي اتعلمت منه كتير كريم عبد العزيز والفنانين الموهوبين اللي اصبحوا اخوة في وقت قصير جدا. أتمني تكونوا استمتعتوا بالمسلسل قدر إستمتاعنا بتحضيره لكم. كل سنة وأنتم طيبين”.

الفنان سامي الشيخ في مسلسل الحشاشين

تحولات برزك أوميد في مسلسل الحشاشين

وقدم سامي الشيخ، في مسلسل الحشاشين دور “برزك أوميد”، تابع حسن الصباح مؤسس حركة الحشاشين وساعده الأيمن والذي انقلب عليه لاحقا وقيد حركته حبيسا في قلعة آلموت، وصار المتحكم في القلعة وحركة الحشاشين وأتباعها، بل وقتل ابن حسن الصباح “الهادي”، ليرث مكانه ومكانته.

ومرت شخصية برزك أوميد في مسلسل الحشاشين بالعديد من التحولات والتقلبات، فمن حارس وفرد من أفراد العسس في الدولة السلجوقية، إلي عدو لها يقتل زملاءه العسس والبصاصين، ورفاق السلاح الذي شاركهم يوما الدفاع عن السلطان ملك شاه.

وكانت نقطة التحول في مصير برزك أوميد وحياته في مسلسل الحشاشين، وتحوله من حارس في سجن الدولة السلجوقية إلي قائد قلعة آلموت المتحكم في مصيرها ومصير مؤسس فرقة الحشاشين حسن الصباح، عندما ساقت الأقدار الأخير إلي طريقه. فبعد أن كشف الوزير نظام الملك الطوسي مخططات صديقه حسن الصباح في نشر دعوته الباطنية النزارية وأطماعه في السلطة وإزاحة الطوسي من طريقه ليحتل مكانه ومكانته في بلاط السلطان السلجوقي، يأمر الطوسي بسجن حسن الصباح.

وفي السجن كان برزك أوميد المكلف بحراسته بل وبتعذيبه وجلده على مدار الساعة، إلا أن الصباح يبدأ في عملية غسل دماغ واستمالة برزك أوميد، والذي يزداد تعذيبه وجلده للصباح حتي أنه يتعب وهو يجلده، بينما الصباح يدعو له بالهداية ــ من وجهة نظره ــ ويعدد له في صفاته الحسنة. وبالفعل ينجح الصباح أخيرا في تجنيد برزك أوميد لدعوته ومن ثم يساعده في الهرب من سجنه منطلقا إلي نشر دعوته والاستيلاء علي قلعة آلموت بعد قتل مالكها.

مسلسل الحشاشين

الصراع بين برزك أوميد وزيد بن سيحون

وفي مسلسل الحشاشين، يتأجج الصراع بين ساعدي حسن الصباح زيد بن سيحون وبرزك أوميد، وطمع كلا منهما في أن يكون المقرب من حسن الصباح، ومع قتل الصباح لزيد بن سيحون تخلو الساحة لبرزك بدون منافس، ولاحقا يستغل برزك ما تعرض له الصباح من صدمات نفسية بهروب زوجته منه وعندما يقرر أن يخرج من القلعة يعطي برزك أوامره لحراس القلعة بقتل من يقترب من أبواب القلعة مدعيا أنه حسن الصباح، إلا أن الأخير والذي كان يعلم جيدا مطامع برزك في الاستيلاء علي القلعة والحشاشين يجهض محاولته بإرساله رجل قابله في طريق عودته للقلعة ليموت بدلا منه وويتسلل هو إلي القلعة.

وتصل نقطة النهاية في علاقة برزك بالصباح عندما يعلن الصباح ابنه الهادي وريثا له في قيادة الحشاشين وحكم قلعة آلموت، لكن برزك كان له رأي آخر، فيقتل الهادي، وينقلب السحر علي الساحر، فعندما يواجه الصباح برزك بأنه قتل ابنه الهادي يخبره الأخير بأنه رأي الهادي قد صعد إلي السماء، وينجح أخيرا في حجب الصباح عن أتباعه مدعيا أنه في خلوة ليسيطر علي القلعة والحركة لتكون نهاية حسن الصباح على يديه.