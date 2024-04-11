بعد ترجمته للغة الفارسية.. ماذا قال الجمهور الإيراني عن مسلسل "الحشاشين"؟

لاقى مسلسل الحشاشين إشادات واسعة من قبل المتابعين والمشاهدين، ليس في مصر ولا المنطقة العربية وحدها، بل تعدت الآراء الإيجابية للمشاهدين في إيران بعد ترجمته للغة الفارسية وعرضه علي بعض المنصات الإيرانية.

مشاهدون إيرانيون يشيدون بـ "الحشاشين"

تخطي تأثير ومشاهدات مسلسل الحشاشين ــ الإنتاج الدرامي التاريخي الأضخم للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال شهر رمضان، المشاهد المصري والعربي، إلى المشاهد الإيراني حيث حظى المسلسل بمتابعات كثيرة وردود أفعال إيجابية يشيد أصحابها بالمسلسل وصناعه، بعد عرضه علي منصات إيرانية مصحوبا بترجمة إلي اللغة الفارسية.

وكتبت إحدي المشاهدات الإيرانيات: “كنت أرغب دائمًا في صنع فيلم عن تاريخ بلدنا. لا يهمني أين صنعت، ما يهمني أنها صنعت بشكل جميل جدًا”.

وفي تعليق آخر لمتابع مسلسل الحشاشين جاء: “انظروا إلي بقية القصة، فيها توصيف داخلي وأحداث مشوقة”.

ومشاهدة ثالث قال: بمجرد أن بدأ المصريون في صنعه ــ مسلسل الحشاشين ــ وكانت مشاهدة هذا المسلسل مفيدة للغاية، يجب أن نشكرهم. عملنا مسلسل سخيف "يوسف الصديق" بجميع أنواع السوتيه، الآن يمكنك أيضا السماح لهم بقراءة شعر الخيام باللغة العربية. لقد شاهدت 20 حلقة. ومن المثير للاهتمام أن الخيام يقول في كل مكان أنني شاعر فارسي.

وفي تعليق آخر عن شخصية الشاعر عمر الخيام في مسلسل الحشاشين، لفت أحد المتابعين إلي: كان من المثير للاهتمام بالنسبة لي كيف تم تصوير عمر الخيام بشكل محايد ومثير للاهتمام.

وعن الجدل والنقاشات التي أثيرت حول مدي صحة الحقائق التاريخية في مسلسل الحشاشين، شدد أحد المشاهدين الإيرانيين علي: لا يهمني إذا كان المسلسل صحيحا أم كاذبا، لكن بصراحة، إنه جميل ويستحق المشاهدة.

أما عن الاعتراضات حول استخدام اللغة العامية المصرية في المسلسل دون العربية الفصحي، فأكد أحد المتابعين علي: لن يكون جيدا لو كان بكلمات عربية فصحي جيدة.

العامية المصرية في مسلسل الحشاشين اختيار موفق

في السياق، وفي إطار الإشادات التي نالها مسلسل الحشاشين التي استحسن أصحابها اختيار صناع المسلسل للغة العامية المصرية، قالت إحدي المتابعات: برافو.. اختيار ذكي البعد عن التقعر والفصحى وموفق بمجرد البعد عن استخدام الفصحى التي لم تستخدم يوما في أيا من مدن وشوارع منطقتنا العربية، فلكل دولة لهجتها ناهيك عن أحداث المسلسل في أصفهان وغيرها بمجرد استخدامك للهجة العامية فتحت الباب على مصراعيه لجموع المشاهدين وليس فئات معينة للمتابعة..عن مسلسل الحشاشين نتحدث.

أوضح صاحب التعليق: "الفصحى بتعمل حاجز مع المشاهد وما بيشوفهاش من الجماهير العربية غير النخبة زي اللي بيقرا كتاب متقعر والمسلسل الجيد هدفه يوصل لكل مشاهد لو على الواقع التاريخي كل منطقة في تلك الأزمنة التي كانت تتحدث لغتها ده لحد دلوقتي الدول الاسلامية غير العربية ما بيتكلموش عربي والدول العربية ماحدش بيتكلم فصحى أبدا في أي من مدنها، حتى الغرب بيستخدم الانجليزي القديم المتحدث به في ملاحمهم اللهم إلا لو مؤلف شكسبيري إنما العرب مسك في الفصحى؛ لأنها المنقذ لإنتاج بعض الدول اللي لهجتها غير منتشرة.

وعن صناع مسلسل الحشاشين، أشاد المتابعين والمشاهدين بهم، فقال أحدهم: مسلسل حلو جدا، مسلسل مصري يليق بالفن المصري ومكانته. شكرا بيتر ميمي، شكرا سنرجي تامر مرسي.

في تعليق آخر أفتخر صاحبه بإنتاج المسلسل من الشركة المتحدة، أي جهة مصرية تقدم عملا بهذه الضخامة والملحمية مشيرا إلي: يا سلام علي مصر وفن مصر ونجوم مصر، عمل خرافي بصحيح.

ورد عليه متابعين مشيدين بالفنان أحمد عيد والذي قدم دور “زيد بن سيحون”، تابع حسن الصباح لافتا إلي: أحمد عيد مرعب. الإنتاج واخد المسلسل في حتة تانية، أقسم بالله أحلي مسلسل تاريخي مصري.

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