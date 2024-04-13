سيمون لـ"السفيرة عزيزة": دورى فى "صيد العقارب" غير نمطى.. ولم أترك الغناء بعد

قالت الفنانة القديرة سيمون، إنها تربطها علاقة صداقة قوية بالنجمة غادة عبدالرازق، قائلة: "في اختياراتى خاصة فى صيد العقارب كان لقاء مؤجلًا سنوات مع النجمة غادة عبدالرازق وهى صديقة عزيزة منذ سنوات، وطلبتنى فى مسلسلات كثيرة، ولكن التوقيت جاء فى هذا المسلسل، وهى من شجعتنى للنظر فى المسلسل، وشركة الإنتاج أيضًا والعاملون".

وأكدت الفنانة سيمون، خلال لقاء لها فى برنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن دور "سماسم" في مسلسل صيد العقارب يتميز أنه غير نمطى، معبرة: "دوري في المسلسل زي أي بنى آدم حسب المواقف يأخذ ردود أفعال، وهى سيدة جميلة أى شخص يقرب من أولادها تاكله بسنانها، والعمل تكلل بالنجاح".

"صيد العقارب"

وتابعت: "حياة الشخصية متنوعة وتتدرج لأن سماسم طبيعية وحياتها محصورة فى زوجها وابنها، ولا تخرج ولا بتكلم حد، وأنا حضرت للدور بتفاصيله حتى يخرج بهذه الصورة، وأنا لم أترك الغناء كما حدث مع الفنان عمرو دياب ومحمد منير مثلوا ثم تركوا التمثيل وتفرغوا للغناء".