رئيس قسم معمل الأخشاب بالمتحف المصرى: مراحل ترميم التابوت تختلف بناء على حالته

قالت إسلام محمد، رئيس قسم معمل الأخشاب بالمتحف المصري، إنه يتم تعقيم القطعة الأثرية الخشبية من الحشرات والبكتيريا قبل دخولها معمل الترميم.

ترميم الآثار

وأكدت إسلام محمد، خلال لقائها ببرنامج "الحقيقة" مع الإعلامية آية عبدالرحمن، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه يتم فحص القطعة بشكل دقيق وتتم كتابة كافة الفحوصات لوضع خطة العلاج بعد ذلك.

وأضافت في حديثها، أن مراحل ترميم التابوت تختلف على حسب حالة القطعة، حيث إنه من الممكن أن يصل ترميم التابوت الواحد لأكثر من ثلاثة أشهر.

وتابعت: "نعمل على إزالة الاتساخات والبكتيريا من القطعة الأثرية دون تغيير ألوان القطعة".

المتحف المصري الكبير

المتحف المصري الكبير هو أكبر الصروح الثقافية والحضارية في العالم، والمنتظر افتتاحه خلال الفترة المقبلة، والذي سيضم مقتنيات أثرية تتخطى الـ50 ألف قطعة أثرية.