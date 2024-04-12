الجمعة 12 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

رئيس قسم معمل الأخشاب بالمتحف المصرى: مراحل ترميم التابوت تختلف بناء على حالته

المتحف المصري
المتحف المصري

قالت إسلام محمد، رئيس قسم معمل الأخشاب بالمتحف المصري، إنه يتم تعقيم القطعة الأثرية الخشبية من الحشرات والبكتيريا قبل دخولها معمل الترميم.

ترميم الآثار 

وأكدت إسلام محمد، خلال لقائها ببرنامج "الحقيقة" مع الإعلامية آية عبدالرحمن، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه يتم فحص القطعة بشكل دقيق وتتم كتابة كافة الفحوصات لوضع خطة العلاج بعد ذلك.

وأضافت في حديثها، أن مراحل ترميم التابوت تختلف على حسب حالة القطعة، حيث إنه من الممكن أن يصل ترميم التابوت الواحد لأكثر من ثلاثة أشهر. 
وتابعت: "نعمل على إزالة الاتساخات والبكتيريا من القطعة الأثرية دون تغيير ألوان القطعة".

المتحف  المصري الكبير

المتحف المصري الكبير هو أكبر الصروح الثقافية والحضارية في العالم، والمنتظر افتتاحه خلال الفترة المقبلة، والذي سيضم مقتنيات أثرية تتخطى الـ50 ألف قطعة أثرية.

إسلام محمد المتحف المصري اكسترا نيوز معمل الأخشاب بالمتحف المصري الحقيقة

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