الجمعة 12 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

نبيل القط يشرح لـ "ستوديو الحشاشين" خطوات الجماعات في تجنيد عناصرها (فيديو)

الدكتور نبيل القط
الدكتور نبيل القط

قال الدكتور نبيل القط، استشاري الطب النفسي، إنه يتم استقطاب الشباب في عمر مبكر من قبل الجماعات المتطرفة، وذلك من أجل العمل على إلغاء الهوية وتشكيلها مرة أخرى فيما يخدم أهداف الجماعة. 

فكر الجماعات المتطرفة

وأكد فى حواره مع الكاتبة والباحثة عائشة نصار ببرنامج "استديو الحشاشين"، المُذاع على قناة "ON"، أن مرحلة المراهقة من أصعب المراحل العمرية، حيث في هذه المرحلة يحدث تقديس للأصدقاء والبعد بعض الشيء عن الأسرة، حيث يكون هناك تمرد واضح على  أوامر ونواهي الأسرة والقرب من دائرة الأصدقاء، وفي هذه المرحلة يحدث تشكيل الهوية.

استقطاب الجماعات المتطرفة للشباب 

وأضاف في حديثه، أن الجماعات المتطرفة تعمل على استقطاب الشباب في مرحلة الثانوية والجامعة، وتعمل تلك الجماعات المتطرفة على الاهتمام أيضًا بهذه الفئة بصورة مكثفة، وبالتالي يحدث اقتراب بين الجماعات المتطرفة وبين المراهقين، ومن هنا تأتي فكرة  اهتمام الجماعة ورعايتها للمراهقين. 

وتابع: "الجماعات المتطرفة تعمل على دس بعض الأفكار في فئة المراهقين، كما أنهم يعملون على إلفاء فكرة الفروق الفردية، إضافة إلى الحديث مع المراهقين وكأنهم أبطال وشهداء وأبناء الجنة ".

نبيل القط استشاري الطب النف ستوديو الحشاشين إلغاء الهوية

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