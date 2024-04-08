خبير تمويل عقارى: أمريكا تمثل 25% من إنتاج العقارات فى العالم

قال أيمن عبدالحميد، خبير التمويل العقاري، إن الولايات المتحدة الأمريكية تمثل 25% من إنتاج العقارات في العالم، وبالتالي أي خلل في العقارات الأمريكية يكون له صدى مسموع في باقي دول العالم.

العقارات الأمريكية

وأكد أيمن عبدالحميد، خلال لقائه ببرنامج “مال وأعمال” مع الإعلامية إنجي طاهر، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن أمريكا تعمل في التمويل العقاري ليصل إلى 30 عاما، وفي ظل الأوضاع الحالية أصبح هناك انخفاض في معدل القدرة على الشراء وتسديد الدين.



التمويل العقاري الأمريكي

وأضاف في حديثه، أن قسط التمويل العقاري تضاعف على المواطن الأمريكي نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة، وبالتالي إذا لم يتم انخفاض معدل الفائدة فسوف يكون هناك تراجع ملحوظ في الاستثمار بهذا القطاع.

وفي وقت ساق أكد، أن صفقة رأس الحكمة أعطت انطباعا إيجابيا للاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن رأس الحكمة هي إحدى المدن السياحية والاستثمارية الهامة في مصر، التي تعتبر واحدة من أبرز الوجهات السياحية والاستثمارية المفضلة للعديد من الشركات العالمية والمستثمرين الأجانب.

وأضاف، أنه تقع مدينة رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط، مما يجعلها مركزًا جذابًا للاستثمارات السياحية والعقارية، ويسهل الوصول إليها من مختلف أنحاء العالم.