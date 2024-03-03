أيمن عبد الحميد: صفقة رأس الحكمة أعطت انطباعا إيجابيا عن الاقتصاد المصري

تعقد شركة التعمير للتمويل العقاري إحدى الشركات التي تساهم فيها وزارة قطاع الأعمال الجمعية العامة للشركة يوم الخميس القادم الموافق 7 مارس 2024.

وقال عبد الحميد، العضو المنتدب للشركة في تصريحات لـ الدستور، إن الشركة حققت نتائج مبشرة للغاية خلال العام المالي 2023/2022.

وأوضح أن صفقة رأس الحكمة أعطت انطباع إيجابي للاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن رأس الحكمة هي إحدى المدن السياحية والاستثمارية الهامة في مصر، التي تعتبر واحدة من أبرز الوجهات السياحية والاستثمارية المفضلة للعديد من الشركات العالمية والمستثمرين الأجانب.

وأكد، أنه تقع مدينة رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط، مما يجعلها مركزًا جذابًا للاستثمارات السياحية والعقارية، ويسهل الوصول إليها من مختلف أنحاء العالم.

وأوضح، أنه تتمتع المدينة ببنية تحتية متطورة تشمل فنادق عالمية المستوى، مطاعم، مراكز تسوق، مطار دولي، وموانئ بحرية حديثة، مما يسهل عمليات الاستثمار ويجذب المزيد من المستثمرين.

وأكد أنه توفر الحكومة المصرية مجموعة من الحوافز والإعفاءات الضريبية للشركات الأجنبية التي تستثمر في مدينة رأس الحكمة، مما يشجع على زيادة الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة.

واستطرد، أنه تتميز المدينة بجمال طبيعي استثنائي، وتوفر فرصًا لمختلف أنواع السياحة مثل البحرية، الثقافية، والاسترخاء، مما يجعلها وجهة مفضلة للسياح وبالتالي يزيد من الطلب على الاستثمارات في القطاع السياحي.

وأشار إلى أنه يتضح أن جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مدينة رأس الحكمة يعود بالعديد من الفوائد الاقتصادية والاجتماعية على المدينة، وعلى مصر بشكل عام. من بين الآثار الإيجابية الأخرى لهذه الاستثمارات:

وأوضح أنه يسهم تدفق رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية في خلق فرص عمل جديدة للمقيمين في مدينة رأس الحكمة، مما يحد من معدلات البطالة ويعزز النمو الاقتصادي.

وأشار الي أنه يعمل وجود الشركات والمستثمرين الأجانب في المدينة على نقل التكنولوجيا والمعرفة الحديثة، ويحفز على تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات المقدمة في المدينة.

ولفت إلى أنه يساهم وجود استثمارات أجنبية في تحسين مستوى الخدمات السياحية والترفيهية المقدمة في رأس الحكمة، مما يشجع السياح المحليين على زيارتها ويعزز السياحة الداخلية.

وأكد أنه بهذه الآثار الإيجابية، يظهر أن جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مدينة رأس الحكمة يلعب دورًا حيويًا في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المدينة ويساهم في تعزيز مكانتها كوجهة سياحية واستثمارية متميزة على المستوى الدولي.