نظير عياد لـ"مملكة الدراويش": التيارات المتشددة استغلت جهل البعض دينيًا لفرض آرائها

قال الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن التيارات المتشددة صنعت لنفسها هالة، لفرض آرائها بطريقة يغلب عليها الغلو، مستغلة جهل البعض دينيا.

الاعتدال والوسطية

وأكد الدكتور نظير عياد، خلال لقائه ببرنامج “مملكة الدراويش” تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع عبر فضائية “الحياة”، أن الشعب المصري وسطي ومعتدل، لافتا إلى أن الوسطية والاعتدال نقاط رئيسة يمكن أن نواجه بهما الأفكار المغلوطة والتيارات المُتشددة.

وأوضح أن التوسط هو الاعتدال، فلا هو أقصى اليمين أو اليسار، بما يؤدي إلى موت القلب أو جفاءه.

وتابع: "أبرز الدراويش من علمائنا الأفاضل هم الدكتور عبد الحليم محمود، والدكتور جودة المهدي، وشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، والدكتور علي جمعة، والدكتور أحمد عمر هاشم، وليس فيهم من يحيد عن الكتاب والسنة".

“مملكة الدراويش”

وتعرض شركة "المتحدة" للخدمات الإعلامية، في رمضان، حلقات برنامج "مملكة الدراويش" ويستهدف تسليط الضوء على الفكر الإسلامي الوسطي، والصوفي الروحاني، في مصر وتطوره على مدار الفترات الماضية، وطبيعة الاعتدال الديني المصري التاريخي، ومواجهة التطرف الديني، والهجوم على الوسطية من تيارات الإرهاب الفكري.

وتستضيف الإعلامية "قصواء الخلالي" مقدمة البرنامج، كبار رموز وعلماء وقادة الفكر الإسلامي من مختلف محافظات جمهورية مصر العربية، وذلك على مدار الحلقات التي ستعرض يوميا وحتى نهاية شهر رمضان الكريم.

كما تشهد الحلقات أيضا مشاركة لكبار المنشدين والمبتهلين والمداحين بأنشودات المدح للنبي محمد صلى الله وعليه وسلم، بجانب وثائقيات لمساجد آل البيت في مصر وتاريخها ومعالمها، وأشهر الأضرحة والمقامات.