نظير عياد: التصوف مسلك يمكن للإنسان أن يصل من خلاله إلى ما يحقق رضوان الله

قال الدكتور نظير عياد، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، إن التصوف مسلك من بين المسالك التى يمكن للإنسان منا أن يصل من خلالها إلى ما يحقق رضوان الله عز وجل، وهذا التصوف يجعل الإنسان يعيش في رغد الدنيا والآخرة.

عمارة الكون

وأكد الدكتور نظير عياد، خلال حواره مع الإعلامية قصواء الخلالى، فى برنامج "مملكة الدراويش" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان لغاية محدودة معلومة، وهذه الغاية تتمثل فى العبادة استنادًا إلى قوله تعالى "وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون"، وهذه العبادة يدرك الصوفى أنها لا تقتصر على أعمال الآخرة، بل تبدأ بأعمال الدنيا وصولًا إلى رضا الله فى الآخرة.

نهج التصوف



وأضاف في حديثه، أن الصوفى يدرك كغيره من المسلمين أن الله سبحانه وتعالى استخلفه لعمارة الكون.

وتابع: "هذه العمارة هى البوابة الحقيقية التى تدفع الإنسان إلى الجمع بين مراد الله ومراد النفس وبين مراد الذات أو البدن وهذا ما يدفعنا إلى القول إن التصوف مسلك إلى الله سبحانه وتعالي".