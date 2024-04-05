إمام عاشور لـ"على المسرح": انضمامى للنادى الأهلى أجمل فصول حياتى

قال لاعب النادي الأهلي إمام عاشور، إن حياته منذ ولادته حتى اليوم بمثابة حكاية كوميدية، معبرًا: "أنا شخص بحب الضحك وأكره الاكتئاب، حياتي كلها عبارة عن ضحك وهزار وماليش في الاكتئاب ولو حصل بعرف أخرج نفسي منه بسرعة.

الانضمام للأهلي

وأكد اللاعب إمام عاشور، خلال استضافته في برنامج "على المسرح" مع الإعلامية منى عبد الوهاب، المذاع عبر فضائية "الحياة": "عمري ما قلقت من جمهور الكرة المصري، رغم أنه جمهور صعب، لكني واثق في نفسي وواثق في إمكاناتي، ولما بنزل الملعب بكون مركز في شغلي بس، ومبحبش أركز في أي ضغوطات تانية".

أصعب فصول الحياة

وأشار إلى أن حياته مسرحية سيكون أجمل فصل فيها هو انتقاله للنادي الأهلي، وأصعب الفصول هو فترة الاحتراف الستة أشهر التي قضاها خارج مصر وعاد من بعدها مصاب، مؤكدًا: "الدنيا مكانتش ماشية معايا هناك كويس ومكنتش عارف اتأقلم، أنا كان ممكن أكمل في الاحتراف ولكن أنا ماقدرتش أتأقلم مع الفرقة".