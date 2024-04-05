الجمعة 05 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

مصطفى بكرى يكشف لـ"كلم ربنا" كواليس وفاة شقيقه محمود ووصيته الأخيرة

مصطفى بكري
مصطفى بكري

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن العلاقة بين الإنسان وربه علاقة من نوع خاص، معبرًا: "علاقتي بالله ظهرت خلال فترة السجن بعد مظاهرات 1977".

 القرب من الله 


وأكد الإعلامي مصطفى بكري، خلال لقائه ببرنامج "كلم ربنا" مع الإعلامي أحمد الخطيب، المذاع عبر "راديو 9090": "أمي أكدت لي أنها كانت تناشد الله سبحانه وتعالى يوميًا لمدة ثلاثة أشهر أن يعجل لي الخروج".

وأضاف: "أنا ومحمود أخويا لم نختلف على المستوى الشخصي أو السياسي أو الفكري في يوم من الأيام، ومحمود رفض الترشح لمجلس النواب عن دائرة حلون وكان سبب رفضه متمثل في جملة واحدة وهي: "أنا أحب أمشي ورا أخويا ما أمشيش جنبه".

قرب الأشقاء 


وتابع: "محمود جاله التهاب في الصدر، وقضى 70 يومًا في المستشفى، وحكى لي أنه رأى والدته في المنام وأخبرته بأنها تريد أن تراه وستأتي لتأخذه"، وبالفعل توفي محمود في نفس تاريخ رؤيته الحلم بفارق زمني عام واحد بين تاريخ الرؤية وميعاد الوفاة".

واستطرد: "محمود وصاني أدفنه في بلده قنا، حتى لا ينقطع أبناؤه عن أهل قريته".

مصطفى بكرى كلم ربنا أحمد الخطيب راديو 9090 محمود بكرى

الأكثر قراءة

النهارده كام رمضان 4 إبريل 2024 في ورقة نتيجة اليوم

زلزال عنيف يضرب نيويورك.. وإيقاف جلسة مجلس الأمن بعد اهتزاز القاعة (فيديو)

عاجل| "المطبخ المركزى العالمى" يفضح الاحتلال: " نتائج التحقيقات كاذبة"

النهارده كام رمضان 5 إبريل 2024 في التاريخ الهجري اليوم

مسلسل حق عرب الحلقة 24.. خلاف بين عرب السويركي وشقيقه حول بيع منزلهما

هل المعجزات أمر مستحيل؟.. شيخ الأزهر يوضح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود عابدين

فى يوم اليتيم.. لا ننسى الأرملة.. وأطفال فلسطين

لواء. محسن الفحام

وإنه لقسم لو تعلمون عظيم

علي سعدة

الكسل فى طلب الرزق

إبراهيم عبدالفتاح

جودر

أحمد بهاء الدين شعبان

إيلان بابيه: جدل الوعى والضمير! (1)

د هند جاد

الثقافة والأستاذ..

د. محمد عفيفي

السينما المصرية فى تركيا «١- ٢»

ماجد حبته

جائزة بطل السلام

صور

تخفيضات وإقبال على السلع وكعك العيد

أجواء رمضان بحارة درويش

ليالى رمضان فى المعز

محطة تل أبيب

المزيد

تحقيق عبري يخلص إلى احتمال مقتل محتجزي 7 أكتوبر بنيران إسرائيلية

أولمرت: نتنياهو يواصل الحرب فى غزة لإنقاذ نفسه

اليوم 182 للعدوان.. إسرائيل تواصل جرائم الإبادة ضد الفلسطينيين بغزة قصفًا وتجويعًا