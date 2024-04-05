مصطفى بكرى يكشف لـ"كلم ربنا" كواليس وفاة شقيقه محمود ووصيته الأخيرة

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن العلاقة بين الإنسان وربه علاقة من نوع خاص، معبرًا: "علاقتي بالله ظهرت خلال فترة السجن بعد مظاهرات 1977".

القرب من الله



وأكد الإعلامي مصطفى بكري، خلال لقائه ببرنامج "كلم ربنا" مع الإعلامي أحمد الخطيب، المذاع عبر "راديو 9090": "أمي أكدت لي أنها كانت تناشد الله سبحانه وتعالى يوميًا لمدة ثلاثة أشهر أن يعجل لي الخروج".

وأضاف: "أنا ومحمود أخويا لم نختلف على المستوى الشخصي أو السياسي أو الفكري في يوم من الأيام، ومحمود رفض الترشح لمجلس النواب عن دائرة حلون وكان سبب رفضه متمثل في جملة واحدة وهي: "أنا أحب أمشي ورا أخويا ما أمشيش جنبه".

قرب الأشقاء



وتابع: "محمود جاله التهاب في الصدر، وقضى 70 يومًا في المستشفى، وحكى لي أنه رأى والدته في المنام وأخبرته بأنها تريد أن تراه وستأتي لتأخذه"، وبالفعل توفي محمود في نفس تاريخ رؤيته الحلم بفارق زمني عام واحد بين تاريخ الرؤية وميعاد الوفاة".

واستطرد: "محمود وصاني أدفنه في بلده قنا، حتى لا ينقطع أبناؤه عن أهل قريته".