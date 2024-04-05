أسامة الأزهري لـ"لحظة صفا" يستعرض قصة الإمام بشر الحافي وتعظيمه لشعائر الله

قال الشيخ الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، إن ذكر الله تنزل به الطمأنينة وذكر اسم الصالحين تنزل به الرحمة، لذا ذكر الصالحون هو ذكر لله سبحانه وتعالى، وذلك لأن الصالحون هم من يتقربون إلى الله بشتى الطرق والوسائل.

ذكر اسم الصالحين

وأكد الدكتور أسامة الأزهري، خلال تقديمه برنامج “لحظة صفا” المذاع عبر “راديو 9090”، أن سيدنا الإمام الكبير بشر بن الحارث الحافي، وجد ورقة مكتوب عليها اسم المولى عز وجل، فقام بشر الحافي بالسير سريعًا إلى هذه الورقة وقام بعدها بشراء عطر فخم بدرهم كامل ليطيب بهذا العطر ورقة لفظ الجلالة، وذلك تعظيمًا لذاته وأوامر الله سبحانه وتعالى.

رسالة ربانية



وأضاف في حديثه، أن بشر الحافي رأى في المنام رجل يقول "يا بشر طيبت اسمي لاطيبن اسمك في الدنيا والآخرة" وكأن الله سبحانه وتعالى يخبره أنه قبل عمله.