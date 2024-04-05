الجمعة 05 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

إمام عاشور لـ"على المسرح": أداوم على الذهاب لطبيب نفسى

إمام عاشور
إمام عاشور

قال اللاعب إمام عاشور إن يرى بعض القصور في شخصيته مثل التهور، معبرًا: "من أكثر العيوب التي أراها في نفسي التهور وأنا من الشخصيات التي تقوم بفعل أول قرار يأتي في تفكيرها، ومع الوقت بدأت أحاول علاج هذا الأمر، أحب تعلم التأني".

الذهاب لطبيب نفسي 

وأكد اللاعب إمام عاشور، في برنامج “على المسرح” مع الإعلامية منى عبد الوهاب، المذاع عبر فضائية "الحياة": "من زمان بروح لدكتور نفسي دايمًا، وهو بيساعدني كتير في حياتي، وساعدني كتير الفترة اللي فاتت دي وعلمني أكون ماسك أعصابي أكتر، خاصة في الملعب، وأنا اللي قررت أروح له من نفسي لأني بحب المغامرات".

التحكم في العصبية 

وأضاف عاشور: "أول عيب في نفسي صارحته بيه هو أني عصبي وبالجلسات اتعلمت منه ازاي أخفف العصبية، ومنظومة النادي الأهلي علمتني أصلح حاجات في نفسي علشان أكون أفضل".

إمام عاشور منى عبد الوهاب الحياة على المسرح

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