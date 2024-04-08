نظير عياد لـ"مملكة الدراويش": الرؤيا التي تُحكى بالمجالس تؤدي للضلال وفتنة في النفس

قال الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن الشيخ هو بوابة الصوفي إلى الله تبارك وتعالى، يلازمه فيقتدي بأفعاله ويأتمر بأمره، بشرط أن يكون حافظا للقرآن الكريم والسنة.

مصادر الرؤيا

وأكد عياد، خلال لقائه ببرنامج “مملكة الدراويش” تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع عبر فضائية “الحياة”، أن الرؤيا إما أن تكون من الله، أو الشيطان، أو من العقل الباطن والنفس.

وتابع: "الرؤيا التي تُحكى وتُذاع في المجالس والمنتديات العامة تؤدي إلى نوع من الضلال وفتنة في النفس أو الغير".

“مملكة الدراويش”

وتعرض شركة "المتحدة" للخدمات الإعلامية، في رمضان، حلقات برنامج "مملكة الدراويش" ويستهدف تسليط الضوء على الفكر الإسلامي الوسطي، والصوفي الروحاني، في مصر وتطوره على مدار الفترات الماضية، وطبيعة الاعتدال الديني المصري التاريخي، ومواجهة التطرف الديني، والهجوم على الوسطية من تيارات الإرهاب الفكري.

وتستضيف الإعلامية "قصواء الخلالي" مقدمة البرنامج، كبار رموز وعلماء وقادة الفكر الإسلامي من مختلف محافظات جمهورية مصر العربية، وذلك على مدار الحلقات التي ستعرض يوميا وحتى نهاية شهر رمضان الكريم.

كما تشهد الحلقات أيضا مشاركة لكبار المنشدين والمبتهلين والمداحين بأنشودات المدح للنبي محمد صلى الله وعليه وسلم، بجانب وثائقيات لمساجد آل البيت في مصر وتاريخها ومعالمها، وأشهر الأضرحة والمقامات.