الإثنين 08 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

نظير عياد لـ"مملكة الدراويش": الرؤيا التي تُحكى بالمجالس تؤدي للضلال وفتنة في النفس

نظير عياد
نظير عياد

قال الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن الشيخ هو بوابة الصوفي إلى الله تبارك وتعالى، يلازمه فيقتدي بأفعاله ويأتمر بأمره، بشرط أن يكون حافظا للقرآن الكريم والسنة.

مصادر الرؤيا

وأكد عياد، خلال لقائه ببرنامج “مملكة الدراويش” تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع عبر فضائية “الحياة”، أن الرؤيا إما أن تكون من الله، أو الشيطان، أو من العقل الباطن والنفس.

وتابع: "الرؤيا التي تُحكى وتُذاع في المجالس والمنتديات العامة تؤدي إلى نوع من الضلال وفتنة في النفس أو الغير".

“مملكة الدراويش”

وتعرض شركة "المتحدة" للخدمات الإعلامية، في رمضان، حلقات برنامج "مملكة الدراويش" ويستهدف تسليط الضوء على الفكر الإسلامي الوسطي، والصوفي الروحاني، في مصر وتطوره على مدار الفترات الماضية، وطبيعة الاعتدال الديني المصري التاريخي، ومواجهة التطرف الديني، والهجوم على الوسطية من تيارات الإرهاب الفكري.

وتستضيف الإعلامية "قصواء الخلالي" مقدمة البرنامج، كبار رموز وعلماء وقادة الفكر الإسلامي من مختلف محافظات جمهورية مصر العربية، وذلك على مدار الحلقات التي ستعرض يوميا وحتى نهاية شهر رمضان الكريم.

كما تشهد الحلقات أيضا مشاركة لكبار المنشدين والمبتهلين والمداحين بأنشودات المدح للنبي محمد صلى الله وعليه وسلم، بجانب وثائقيات لمساجد آل البيت في مصر وتاريخها ومعالمها، وأشهر الأضرحة والمقامات.

نظير عياد قصواء اللخلالي مملكة الدراويش الدكتور نظسر عياد مصادر الرؤيا

الأكثر قراءة

كسوف الشمس 8 أبريل 2024.. هل يُرى فى مصر؟

أسعار الفراخ والبيض اليوم الإثنين 8-4-2024 فى بورصة الدواجن

عاجل.. تعذر رؤية هلال شوال فى السعودية والأربعاء أول أيام عيد الفطر 2024

أول رد من اتحاد الكرة على الاعتداء على الحكم محمد معروف

حريق هائل بمقر نادي صيادلة الإسكندرية يتسبب في تعطل حركة المرور

متى موعد العيد الصغير؟ وميعاد صلاة عيد الفطر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

جودر والحنين للحكايا

لواء.حمدى البطران

السلاح فى الصعيد

ماجد حبته

وعود وتعهدات ليلة القدر

وائل لطفي

أربع رسائل من الرئيس

حسين دعسة

ثلاثة مؤشرات فى مآلات الحرب على غزة

د.أحمد الخميسى

عفريت صحيح.. لكن محترم!

ماجد حبته

داعش يحارب الفلسطينيين!

وائل لطفي

حالة (مأفون هندى)..!

صور

صلاة التروايح من الجامع الأزهر

مباراة الزمالك وفيوتشر فى بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية

فرحة رمضان فى بيوت فيصل

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل|زلزال الغضب يهز إسرائيل.. فشل الحرب على غزة يُشعل التظاهرات ضد حكومة نتنياهو

هزيمة مُذلة أم استعداد لرفح.. أسرار الانسحاب الإسرائيلى المفاجئ من خان يونس

رغم انسحاب جيش الاحتلال.. نتنياهو يتعهد بالقضاء على حركة حماس في رفح