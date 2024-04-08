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توك شو

يسري الفخرانى يرصد فى "باب رزق" عناصر إبداع فن النسيج

جريدة الدستور

قدم الكاتب يسري الفخراني، حلقة جديدة من برنامج "باب رزق"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، من داخل مركز "رمسيس ويصا واصف للنسيج اليدوي".

وكشف يسري الفخراني عن تفاصيل إنشاء المركز، وكيفية تطوير هذه الحرفة اليدوية من خلال استضافة سوزان رمسيس التي روت تفاصيل عمل المركز.

صناعة النسيج

قالت سوزان رمسيس، خلال لقائها ببرنامج "باب رزق"، إن صناعة السجاد اليدوي في مركز رمسيس ويصا واصف هي عشق وفن فيه إبداع وخيال وابتكار، مشيرة إلى أن العمل في المركز لا يوجد به مواعيد عمل لأنه ابتكار، ولا بد أن يكون الفنان نفسيا متحضرا لما سيفعله من عمل.

وروت سوزان رمسيس، ذكريات تأسيس المعرض المركز، قائلة: "المكان عمره الآن 71 سنة ووالدي بدأ في أوائل الخمسينيات مع 15 بنت وولد أعمارهم كان تتراوح من 8 إلى 11 سنة، وكان عايز يثبت عن طريقهم الفن في الناس كلها وأن كلنا نتولد بطاقات مختلفة".

الإبداع في النسيج

وأضافت: "والدي في الأساس كان معماري وبيدرس تاريخ فن وعمارة وكان عارف الحضارات في مصر تطورت ازاي والحرف اللي كانت بتجمل العمارة وشاف أننا فقدنا كثيرا من طاقات قُتلَت في برمجة التعليم والانترنت، وبدأ بأفكاره من سنة 50 وعلم نفسه حرفة مناسبة تتحدى خيل الطفل".

وتابعت: "رمسيس ويصا واصف نسج هو بنفسه عشان يكون فاهم بيقول ايه وهو في بناء وبناء شخصية، ويوجد حركة الجسم بالخيال".

وفي السياق ذاته، قال المهندس إكرام نصحي، مدير المركز، إن يوجد في المركز أكثر من 24 نساجا من مختلف الأعمار.

يسرى الفخراني دي ام سي باب رزق صناعة النسيج مركز رمسيس ويصا واصف

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