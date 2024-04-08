نظير عياد لـ"مملكة الدراويش": التراث الصوفي نتاج عقل بشري ليس معصومًا من الخطأ

قال الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن التراث الصوفي نتاج عقل بشري ليس معصومًا من الخطأ، وبالتالي هذا التراث قد يمشل الصحيح والخطأ.

التراث الصوفي

وأكد الدكتور نظير عياد، خلال لقائه ببرنامج “مملكة الدروايش” مع الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع عبر فضائية “الحياة”، أن العلماء المنتميين لهذا النهج عليهم انتقاء هذا التراث.

وأضاف في حديثه، أن بعض العلماء أمثال ابن رشد الفيلسوف يؤكد أن النظر في كتب السابقين واجب في الشرع، وهذا الوجوب سببه الاستفاده منه، وتصحيح الخطأ، بل والتحذير مما فيه في بعض الجوانب.

“مملكة الدراويش”

وتعرض شركة "المتحدة" للخدمات الإعلامية، في رمضان، حلقات برنامج "مملكة الدراويش" ويستهدف تسليط الضوء على الفكر الإسلامي الوسطي، والصوفي الروحاني، في مصر وتطوره على مدار الفترات الماضية، وطبيعة الاعتدال الديني المصري التاريخي، ومواجهة التطرف الديني، والهجوم على الوسطية من تيارات الإرهاب الفكري.

وتستضيف الإعلامية "قصواء الخلالي" مقدمة البرنامج، كبار رموز وعلماء وقادة الفكر الإسلامي من مختلف محافظات جمهورية مصر العربية، وذلك على مدار الحلقات التي ستعرض يوميا وحتى نهاية شهر رمضان الكريم.