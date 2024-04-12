الجمعة 12 أبريل 2024
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توك شو

عضو "التحالف الوطني": نعمل وفق قاعدة بيانات دقيقة لدعم المواطنين الأولى بالرعاية

عصام عبد الرحمن
عصام عبد الرحمن

قال عصام عبد الرحمن، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن التحالف لعب دورًا كبيرًا في توصيل المساعدات إلى المواطنين الأولى بالرعاية بأنحاء الجمهورية.

دور المجتمع المدني  

وأكد “عبد الرحمن” خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن المجتمع المدني تكاتف من أجل تقديم الدور التنموي الخاص بدعم المواطنين، علاوة على دعم الأشقاء في الدول المجاورة.

تأمين احتياجات المواطنين 

وأضاف: "عملنا على تأمين الاحتياجات الغذائية الأساسية للمواطنين الأولى بالرعاية في جميع أنحاء الجمهورية من خلال قاعدة بيانات مرنة واضحة ودقيقة".

وتابع: "نسير على قدم وساق لتأدية دورنا المدني، ولدينا فريق عمل متطوع من جميع أنحاء الجمهورية".

عصام عبد الرحمن عضو التحالف الوطني العمل الأهلي التنموي اكسترا نيوز

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