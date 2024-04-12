الجمعة 12 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

أستاذ علوم سياسية: مصر صاحبة المبادرة لتوعية العالم بحجم مجازر الاحتلال فى غزة

المساعدات المصرية
المساعدات المصرية لغزة

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن الدولة المصرية حريصة منذ اليوم الأول في العدوان الصهيوني الأخير على غزة على مساعدة الأشقاء في فلسطين على المستوى الدبلوماسي والإنساني، ومصر هي صاحبة المبادرة لتوعية العالم بحجم المجازر الإنسانية التي يتعرض لها شعب فلسطين على أيدي الاحتلال الصهيوني.

المساعدات المصرية لغزة

وأكد الدكتور طارق فهمي، خلال لقائه عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن حجم المساعدات المصرية تمثل ٧٠٪ من حجم المساعدات التي دخلت قطاع غزة بالكامل، وهذا دليل على الجهود المكثفة التي قامت بها مصر تجاه شعب غزة.

الخدمة الصحية المصرية

وتابع: "استقبلت الدولة المصرية عددًا من المصابين الفلسطينيين ليحصلوا على الخدمة الطبية المصرية بالمجان نظرًا لتدهور الوضع الصحي بغزة".

واستطرد: "ناشدت مصر المنظمات الدولية ضرورة التدخل سريعًا من أجل إنقاذ الشعب الفلسطيني من المجازر الصهيونية".

طارق فهمي المساعدات المصرية لغزة اكسترا نيوز الدكتور طارق فهمي الحرب بغزة

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