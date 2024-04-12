الجمعة 12 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

إخصائية ترميم تشرح كيفية ترميم القطع الأثرية داخل المتحف القومى للحضارة

ترميم القطع الأثرية
ترميم القطع الأثرية

قالت شيرين عبدالرءوف، إخصائية ترميم المنسوجات بالمتحف القومي، إنه يتم توثيق كافة الملاحظات بعد التصوير الفوتوغرافي للقطعة الأثرية لوضع الخطة العلاجية لها لترميمها.

تنظيف القطع الأثرية

وأكدت شيرين عبدالرءوف، خلال لقائها ببرنامج "الحقيقة" مع الإعلامية آية عبدالرحمن، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه يتم استخدام أحدث الأجهزة الميكانيكية من أجل إتمام عملية التنظيف للقطعة الأثرية. 

تنظيف الخيوط الأثرية

وتابعت: "يتم تنظيف الخيوط المعدنية لإبراز ملامح القطعة الأثرية بشكل واضح، خاصة أن تنظيف المنسوجات من أصعب القطع الأثرية التي يتم التعامل معها داخل المتحف القومي".

واستطردت: "لا نستطيع تحديد المدة الزمنية التي تحتاجها مراحل التنظيف المتعلقة بالقطع الأثرية، وذلك لأن لكل قطعة أسلوبًا خاصًا بالتنظيف". 

شيرين عبد الرؤوف الحقيقة ترميم القطع الأثرية اكسترا نيوز

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