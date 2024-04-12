الجمعة 12 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"الخارجية" تُجدد رفضها تنفيذ عملية عسكرية إسرائيلية فى رفح الفلسطينية

سامح شكري
سامح شكري

تلقى وزير الخارجية سامح شكري اتصالًا هاتفيًا من نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، وفقًا لنبأ عاجل عبر "إكسترا نيوز".

مشاورات مصرية أمريكية 

وأكد شكري وبلينكن، رفضهما إقدام إسىرائيل على أية عملية عسكرية برية في رفح الفلسطينية.

وجدد شكري التأكيد على رفض مصر القاطع لمحاولات التهجير القسري للفلسطينيين خارج أراضيهم. 
كما أكدت الخارجية المصرية، وجود مشاورات مصرية أمريكية مستمرة لاحتواء أزمة قطاع غزة، والعمل على وقف الحرب وإنفاذ المساعدات الإنسانية.

شكرى سامح شكري الخارجية المصرية اكسترا نيوز

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