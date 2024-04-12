نجاح رجب تستعرض خطوات ترميم المخطوطات الأثرية بالمتحف المصرى الكبير

قالت نجاح رجب، رئيس قطاع ترميم المخطوطات بالمتحف المصري، إن المخطوطات من أكثر المواد العضوية حساسية.

ترميم الآثار

وأكدت نجاح رجب، خلال لقائها ببرنامج "الحقيقة" مع الإعلامية آية عبدالرحمن، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن العمل في هذا القطاع دقيق بصورة كبيرة، ويتم اتباع الكثير من الخطوات والإجراءات الأولية قبل البدء في مرحلة الترميم.

وأضافت أن عملية التوثيق والتسجيل الكامل للقطع الأثرية تتم قبل دخولها قطاع الترميم، مُشيرًة إلى أنه يتم استخدام النيتروجين الخامل لتوضيح وتنظيف ملامح القطعة الأثرية.

المتحف المصري

المتحف المصري الكبير هو أكبر الصروح الثقافية والحضارية في العالم، والمنتظر افتتاحه خلال الفترة القليلة المقبلة، والذي سيضم مقتنيات تتخطى الـ50 ألف قطعة أثرية.