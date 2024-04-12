الجمعة 12 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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نجاح رجب تستعرض خطوات ترميم المخطوطات الأثرية بالمتحف المصرى الكبير

المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير

قالت نجاح رجب، رئيس قطاع ترميم المخطوطات بالمتحف المصري، إن المخطوطات من أكثر المواد العضوية حساسية.

ترميم الآثار 

وأكدت نجاح رجب، خلال لقائها ببرنامج "الحقيقة" مع الإعلامية آية عبدالرحمن، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن العمل في هذا القطاع دقيق بصورة كبيرة، ويتم اتباع الكثير من الخطوات والإجراءات الأولية قبل البدء في مرحلة الترميم.

وأضافت أن عملية التوثيق والتسجيل الكامل للقطع الأثرية تتم قبل دخولها قطاع الترميم، مُشيرًة إلى أنه يتم استخدام النيتروجين الخامل لتوضيح وتنظيف ملامح القطعة الأثرية.

المتحف المصري

المتحف المصري الكبير هو أكبر الصروح الثقافية والحضارية في العالم، والمنتظر افتتاحه خلال الفترة القليلة المقبلة، والذي سيضم مقتنيات تتخطى الـ50 ألف قطعة أثرية.

الحقيقة آية عبد الرحمن اكسترا نيوز نجاح رجب المتحف المصري

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