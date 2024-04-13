السبت 13 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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أحمد غنيم: المتحف المصرى الكبير غير مقتصر على حقبة زمنية بعينها

المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير

قال الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي للمتحف القومي للحضارة المصرية، إن المتحف المصري الكبير يحتوي على الكثير من القطع الآثرية التي تنتمي لعصور زمنية متنوعة ومتباعدة، أي أنه غير متوقف على حقبة زمنية بعينها دون الأخرى.

عصور الآثار المصرية

وأكد الدكتور أحمد غنيم، في لقاء مع قناة "أكسترا نيوز" أن الزائر إلى المتحف يمكن أن يتعرف إلى تطور التاريخ المصري عبر كل العصور، مشيرًا إلى وجود اختلاف  بين المتحف وأي متحف أخر وهو الموميات  الملكية وطريقة عرضها على الجماهير كما أنها مازالت مكتشفة في معبد الملوك.

آثار المتحف المصري 

وأضاف في حديثه، أن هناك نقوش في سقف المكان التي تُعرض فيه المومياوات بالإضافة إلى وجود شاشات تعرض تاريخ المومياه والملك الفرعوني، لافتًا إلى أن المتحف مليء بالأنشطة مثل قرية كيميت للأطفال.

أحمد غنيم التنفيذي للمتحف المصري اكسترا نيوز الدكتور أحمد غنيم

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