السبت 13 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

وليد فواز: أحرص على إرضاء الجمهور.. والسوشيال ميديا أداة العصر

الفنان وليد فواز
الفنان وليد فواز

قال الفنان وليد فواز، إنه يعمل في مجال الفن ويحرص كل الحرص على إرضاء الجمهور، معبرًا:  "لو منزلتش مع الناس أغلب الوقت هصدى، لأن ذوق وتركيبة ولاد بلدنا بتختلف من وقت لآخر، وبقيت أطور من نفسى، وممكن أقوم بفتح حوار مع الناس البسيطة لمعرفة الجديد، بالإضافة لمشاهدة التليفزيون، والتواجد مع أى محاور ذكى".

إرضاء الجمهور

وأضاف وليد فواز، خلال لقائه برنامج "التاسعة"، مع الإعلامي يوسف الحسيني، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”: "كلنا بنشتغل علشان نرضى الجمهور وهو حر فى اختياراته للممثل، المهم نسعى والباقى على ربنا، وأنا بقدر السوشيال ميديا لأنها لم تكن مجرد سلاح للتسويق فهى حاليا تقوم بتشكيل الوعى ويبنى عليها حيوات".

مواكبة العصر 

وتابع: "السوشيال ميديا أداة للتسويق، أداة للتعايش مع العصر الحديث والعولمة، وأنا من الناس اللى اتلسعت من السوشيال ميديا فى فترة من الفترات، وتراجع عصر الجريدة الورقية أمام المواقع الإلكترونية، والحياة تتطور".

وليد فواز التاسعة الأولى المصرية الفنان وليد فواز

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