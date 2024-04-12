السبت 13 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

وليد فواز: المسرح هو "جيم" الممثل.. وخبرتي في الحياة سبب تميزي في "حق عرب"

وليد فواز
وليد فواز

قال الفنان وليد فواز، إنه في الأساس ممثل مسرح، معبرًا: "المسرح هو جيم الممثل وبيخلي نفسه طويل وفى لياقة تمثيلية واضحة، حتى ولو على دكة الاحتياط، حتى ولو أنت مريح أو في إجازة".

وأكد وليد فواز، خلال لقائه ببرنامج "التاسعة"، مع الإعلامي يوسف الحسيني، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، أن كل الأجيال العظيمة خرجت من المسرح، مضيفًا: "المسرح علمنى كيف أقدم شخصية وأبعادها الـ3، منها البعد الاجتماعى والنفسى والبعد الخارجى"، موضحا أن طريقة ملابسه فى مسلسل حق عرب مختلفة فضلا عن اختلاف المشية والضحكة.

سنوات من الخبرة

وتابع: "خبرة السنين كان لها الدور فى البعد النفسى للشخصية اللى قدمتها فى المسلسل، وطول حياتى بستمع للناس والسواقين علشان أعرف الجديد فى الحياة، وبسمع أنواع الموسيقى والراب، وكل ده بيخلينى أقدم المنتج النهائى اللى بنشوفه دلوقتي".

وليد فواز ممثل مسرح الاولى التاسعة الفنانة وليد فواز

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