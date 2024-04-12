الوليد مغازي: "فشلت أغسل صحون في مطعم أسماك في بداية حياتي"

قال الفنان الشاب الوليد مغازي، إنه قرر العمل في مطعم أسماك، لكنه لم ينجح في هذه التجربة على الإطلاق، معبرًا: "فشلت إني أغسل الصحون في المطعم".

الفشل في العمل

وأكد الفنان الوليد مغازي، خلال لقائه ببرنامج “معكم منى الشاذلي” مع الإعلامية منى الشاذلي، المذاع عبر فضائية “أون”: "كنت قرفان أغسل صحون سمك، وصاحب المحل قرر إني أمسح رجول الترابيزات ولكن فشلت أيضًا".

الاتجاه للإعلام

وتابع: "جربت اشتغل كاشير وفشلت أيضَا، وذلك اتجهت لدراسة الإعلام واتجهت للإعلانات ".