الجمعة 12 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الوليد مغازي: "فشلت أغسل صحون في مطعم أسماك في بداية حياتي"

الوليد مغازي
الوليد مغازي

قال الفنان الشاب الوليد مغازي، إنه قرر العمل في مطعم أسماك، لكنه لم ينجح في هذه التجربة على الإطلاق، معبرًا: "فشلت إني أغسل الصحون في المطعم".

الفشل في العمل 

وأكد الفنان الوليد مغازي، خلال لقائه ببرنامج “معكم منى الشاذلي” مع الإعلامية منى الشاذلي، المذاع عبر فضائية “أون”: "كنت قرفان أغسل صحون سمك، وصاحب المحل قرر إني أمسح رجول الترابيزات ولكن فشلت أيضًا". 

الاتجاه للإعلام

وتابع: "جربت اشتغل كاشير وفشلت أيضَا، وذلك اتجهت لدراسة الإعلام واتجهت للإعلانات ".

معكم منى منى الشاذلي قناة اون وليد المغازي

الأكثر قراءة

اعتبارًا من اليوم.. رفع أسعار بيع عبوات "كوكاكولا" و"بيبسي" العائلية

طعن وخنق حتى الموت.. المتهمون بقتل مدرس الجمالية: "بعنا التوك توك بـ 15 ألف وهربنا"

تعرف على قائمة أفلام عيد الفطر 2024 فى السينما وأماكن عرضها

نجوم بكرة.. أطفال مسلسلات رمضان: «المتحدة» منحتنا فرصة العمر

تعرف على آخر أخبار موعد عودة انقطاع الكهرباء في مصر 2024

رسميًا.. كاف يحدد موعد مباراتى الزمالك ودريمز فى الكونفيدرالية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

الوهج المدمر.. قليل من الإظلام قد يكون الحل

ماجد حبته

عقد النمو الفاتر!

إبراهيم عبدالفتاح

جلد فائض عن حدود الجسد

د.كريمة الحفناوى

يوم الطفل الفلسطينى

د. محمد عفيفي

السينما المصرية فى تركيا «٢-٢»

ماجد حبته

اتفاق أوروبى مع الشيطان!

أحمد بهاء الدين شعبان

إيلان بابيه: نحو تأريخ واقعى للتطهير الصهيونى العرقى فى فلسطين

لواء. محسن الفحام

القائد والقدوة

صور

عدسة "الدستور" تلتقط فرحة المواطنين بالعيد فى حديقة الأزهر

مباراة فوز الأهلي على زد بهدف نظيف

العيدية.. مباراة فوز الزمالك على الاتحاد بثلاثية نظيفة

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يعلن دخول أولى شاحنات المساعدات الأولية لغزة

ألمانيا تواجه دعاوى قضائية بشأن مبيعات الأسلحة لإسرائيل

الوعد الكاذب من نتنياهو لبايدن.. لا زيادة فى المساعدات والمجاعة تضرب غزة