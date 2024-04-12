الجمعة 12 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الوليد مغازى يروى رحلته من “ستاند أب كوميدى” إلى "بالطو" و"مسار إجبارى"

الوليد مغازي
الوليد مغازي

أكد الفنان الوليد مغازي، أنه بدأ مشواره الفني من خلال كتابة حلقات مع النجم أحمد أمين، ثم قدم “ستاند أب كوميدي” وسجل العديد من السكتشات، وكانت أول مشاركة له في التليفزيون في مسلسل "بالطو" مع الفنان عصام عمر، ولاحقًا شارك في مسلسل "مسار إجباري" خلال شهر رمضان الماضي.

وأشار مغازي، خلال لقائه مع برنامج "معكم"، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي عبر فضائية "ON"، إلى أن مسلسل "بالطو" كان نقطة انطلاق ناجحة لمشروعاته الفنية، وقبل ذلك قدم ستاند اب كوميدي، موضحا أنه يعتبر "الأستاند أب" الآن مسموعًا بشكل كبير، بعدما كانت المشاركة من الجمهور قليلة في البداية.

وفيما يتعلق بمساره المهني السابق، قال مغازي: "قبل دخول مجال التمثيل، كنت أعمل في مجال الإعلانات بعد أن فشلت في تجربة العمل في مطعم عائلتي، والآن، أنا فخور بمساري في الفن والإعلام".

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