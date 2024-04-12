السبت 13 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

وليد فواز: "أحمد زكي مثلي الأعلى.. وتعلمت اختيار الأدوار من عادل أدهم"

وليد فواز
وليد فواز

قال الفنان وليد فواز، إنه من أبناء مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، مُشيرًا إلى أن أحمد زكى مثله الأعلى.

وتابع:" كنت دايما ببص على فيلا والدته، وأقول يمكن أشوفه".

الالتحاق بكلية الطب 

وأكد وليد فواز، خلال لقائه ببرنامج “التاسعة” مع الإعلامي يوسف الحسيني، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، أن والده كان يتمنى التحاقه بكلية الطب البشري، قائلًا:" كان نفسه أدخل طب أو صيدلة وحصلت على مجموع 95% في الثانوية العامة، ولما جبت المجموع ده دخلت تجارة إنجليزى، ومن أول تيرم دخلت فريق المسرح وشاركت معهم بعددٍ من العروض، واتريقوا عليا فى أول رواية قدمتها، وبعدها طلبت أسافر للقاهرة".

بداية المسيرة الفنية لـ"فواز" 

وتابع: "ركبت القطر، ودخلت المعهد، وتخرجت بتقدير جيد جدا، وشقيت طريقى".

واختتم: نعلمت كثيرًا من شخصية الفنان عادل أدهم فهو تتويج لجيل العظماء الذين تميزوا وبرعوا فى أدوار الشر، وتعلمت منه معايير الاختيار فى الأدوار".

وليد فواز التاسعة الأولى المصرية يوسف الحسيني الفنان وليد فواز

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