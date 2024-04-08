مسلسل صيد العقارب الحلقة الـ29.. سيمون تزور بركة عائلة ضرغام فى المستشفى

مسلسلات رمضان 2024

وقع الكثير من الأحداث في الحلقة الـ 29 من مسلسل "صيد العقارب"، حيث قررت سماسم "سيمون"، زيارة مصطفي ضرغام بركة العائلة في المستشفي لتنبؤه ببنائها دارا للأيتام، وتؤكد فضله عليها، وذلك أثناء عرض الحلقة الـ29 يعرض حصريًا عبر قناة سي بي سي، التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسل صيد العقارب تفاصيل الحلقة 29

وظل كلٍ من سيمون "سماسم" وبركة عائلة ضرغام مصطفي "محمد علي رزق" يتحدثان عن فضل المولي عزوجل، وأنه السبب في بناء دار الأيتام التي قررت بناءه في محاولة منها لتغفير ذنوبها.

مسلسل صيد العقارب مواعيد وقنوات عرض الحلقة الاخيرة

يعرض صيد العقارب في الـ7:30 مساءً عبر قناة cbc، وتعاد بعد الحلقة الأصلية في تمام الساعة الـ9:30 مساء، من خلال cbc دراما، وتعرض أيضًا عبر المنصة الرقمية watch it.

ويعاد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل صيد العقارب في اليوم التالي في تمام الساعة الـ 1:45 صباحًا، وأيضًا لها إعادة في تمام الساعة الـ 2:45 مساءً عبر قناة سي بي سي دراما، ويمكن مشاهدتها أيضا عبر المنصة الرقمية watch it.

أبطال مسلسل صيد العقارب

الفنانة غادة عبدالرازق دور عايدة، وبمشاركة نخبة من ألمع النجوم، وهم كلٍ من:

أحمد ماهر في دور حسن ضرغام

رياض الخولي في دور إسماعيل الغول

محمود عبدالمغني في دور علي ضرغام

سيمون في دور سماسم

منال سلامة

مجدي بدر محامي

محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم واسمه مصطفي

محمد علاء جاميكا في دور ياسين

عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطي، أحمد ماجد نجل الغول، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد في دور معتز، عزوز عادل، مي القاضي في دور ولاء، سيف الديربي، محمد صلاح، الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس، صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، إنتاج فينومينا، إخراج الدكتور أحمد حسن.