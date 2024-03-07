"منعشات رمضان"|كيف استقبل رواد السوشيال ميديا أغنية "بابا جه"؟

ردود أفعال إيجابية حصدتها أغنية "بابا جه" للفنان أكرم حسني، التي طرحها تشويقًا لمسلسله "بابا جه" المقرر إطلاقه في موسم رمضان 2024 على قنوات DMC ومنصتي Watch It وشاهد.

صرّح محمد عبد الرحمن "جميع الآباء في نطاق مصر يتوجهون بالشكر للفنان أكرم حسني على أغنيته الجديدة المنصفة لهم ولدورهم غير المرئي في حياة أسرهم، وليس بغريب على الفنان الجريء البريء أكرم حسني أن يطلق أغنية "بابا جه" في شهر مارس، ضاربًا عرض الحائط بتقليد تخصيصه للمرأة والأم فحسب".

ومن بين تعليقات الجمهور حول الأغنية "خفّة دمه تحفة وأفكاره حلوة، وشخص طيب وعفوي جدًا ده اللي ربنا مديله قبول ومحبة عند الناس" وعلّق آخرون "مسلسلاته دايمًا لذيذة ومختلفة"، "من حلويات ومفرفشات ومنعنشات رمضان"، "كالعادة إبداع وبهجة وخفة دم وجمال وحلاوة مفيش كده".

أغنية بابا جه غناء أكرم حسني مع أحمد وحيد "كينج" ولافينيا نادر ومن كلمات أكرم حسني ولحن كريم عاشور توزيع أحمد وحيد "كينج" هندسة صوت: م. أمير محروس ومن إنتاج شركة Ideology

فكرة المسلسل مأخوذة من كتاب كوري dad for rent وتدور أحداثه في 15 حلقة.

المسلسل بطولة أكرم حسني، نسرين أمين، أوتاكا، سماء إبراهيم، فريال يوسف، سامي مغاوري، ياسر الطوبجي لافينيا نادر، الطفل سليم مصطفى، الطفلة هنا زهران، معالجة درامية وائل حمدي، محمد إسماعيل، إخراج خالد مرعي وإنتاج ميديا هب- سعدي جوهر.

أبطال مسلسل بابا جه

يواصل أكرم حسني مسلسلاته الكوميديا، من بينهم مسلسل بابا جه بطولة كل من أكرم حسني، نسرين أمين، سماء إبراهيم، فريال يوسف، محمد أوتاكا، ياسر الطوبجى، الطفلة لافينا نادر، الطفل سليم محمود، الطفلة حور أحمد وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف منهم كريم فهمى، محمود البزاوى، والعمل من تأليف وائل حمدى وإخراج خالد مرعي وإنتاج شركة ميديا هب سعدى جوهر.



