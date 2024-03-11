أمير كرارة لـ"حبر سرى": زوجتى وأولادى هم مَن أبوح لهم بأسرارى

قال الفنان أمير كرارة إنه لا يحب أن يبوح لأحد بأسراره على الإطلاق: "أنا كاتم أسراري، وأنا شخصية كتومة إلى حد ما، وإذا أردت أن أبوح بأسراري يكون الشخص من أهل بيتي، مثل زوجتي وأولادي".

صغر دائرة المقربين

وأكد كرارة، خلال لقائه ببرنامج "حبر سري" مع الإعلامية أسما إبراهيم، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، أن دائرة المقربين له صغيرة للغاية: "لا أحب دائرة المحيطين بي أن تكون كثيرة، أحب الهدوء قدر المستطاع والقرب من أشخاص تهمني وتعني لي الكثير".

أضاف أنه لا يحب على الإطلاق أن يؤجل خلافا ما لحين يهدأ الموقف: "أنا لازم أحل المشكلة في وقتها، مش بحب أجل خلاف أبدًا".

آخر أعمال أمير كرارة

ودومًا ما تحظى أعمال النجم أمير كرارة بجماهيرية كبيرة بعدما حجز مكانه على مدار سنوات بأعمال هامة، آخرها مسلسل "بيت الرفاعي"، الذى يدخل به سباق دراما رمضان 2024، مراهنًا عليه بصورة كبيرة بعدما وضع جمهوره في حالة ترقب منذ اللحظة الأولى لنشر البرومو، خاصة أن كرارة اعتاد مع محبيه على عدة أمور تتوافر في مسلسلاته نستعرضها في السطور التالية.