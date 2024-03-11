أمير كرارة لـ"حبر سرى": المسلسلات التركى ناجحة والدراما المصرية أفضل

قال الفنان أمير كرارة، إن المسلسلات التركية ناجحة، ولكن الدراما المصرية أفضل بكثير، منوهًا بأن المسلسلات التركي جيدة جدًا، ولكن طول الحلقات كبير جدًا، موضحًا: "بزهق من التطويل في المسلسل.. بشوف المشهد من أوله وأمشي معاه للآخر".

الأعمال التركية الدرامية



وأكد "كرارة"، خللال لقائه ببرنامج "حبر سري" مع الإعلامية أسما إبراهيم، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، أن الدراما المصرية سريعة وبها العديد من الأحداث والخط الدرامي جيد، مشددًا على أن الدراما اللبنانية أحدثت طفرة خلال الفترة الأخيرة وحققت نجاحات كبيرة جدًا، موضحًا أن دبلجة المسلسلات مسئولية بيع أو توزيع، مشاركة الدراما المصرية في الخارج بالصور والإنتاج الجيد ستحقق نجاحات كبيرة جدًا.

وشدد، على أنه سعيد من السيطرة على الدراما بشكل إيجابي، منوهًا بأن المناطق الشعبية في مصر شكلها جيد وبدأنا نبتعد عن دور البلطجي للمناطق الشعبية.

آخر أعمال أمير كرارة

دومًا ما تحظى أعمال النجم أمير كرارة بجماهيرية كبيرة بعدما حجز مكانه على مدار سنوات بأعمال هامة آخرها مسلسل "بيت الرفاعي"، الذى يدخل به سباق دراما رمضان 2024، مراهنًا عليه بصورة كبيرة بعدما وضع جمهوره في حالة ترقب منذ اللحظة الأولى لنشر البرومو، خاصة أن "كرارة" اعتاد مع محبيه على عدة أمور تتوافر في مسلسلاته نستعرضها في السطور التالية.