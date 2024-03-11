الإثنين 11 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

أمير كرارة لـ"حبر سرى": مشهد استشهاد العقيد منسى فى "الاختيار" أرهقنى نفسيًا وجسديًا

أمير كرارة
أمير كرارة

قال الفنان أمير كرارة، إن مشهد استشهاد شخصية العقيد "أحمد المنسي" في الحلقة الـ28 من مسلسل "الاختيار" لن ينساها أبدًا وتعب في أداءه بشكل كبير وتأثر به بعد الانتهاء من تصويره نفسيًا وجسديًا.

الاختيار 

وأكد الفنان أمير كرارة، خلال لقائه مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن تصوير هذا المشهد كان صعبًا جدًا؛ لأنه كان يوجد في تصوير هذا المشهد الأشخاص الحقيقيون الذين تواجدوا في العملية الحقيقية نفسها، منوهًا بأنه كان هناك شخصان من الذي عاصروا هذا الأحداث مع الشهيد البطل أحمد المنسي، مؤكدًا أنهم شرحوا له كافة التفاصيل قبل البدء في التصوير.

وتابع: "حسيت أما أولاده هيتفرجوا على المشهد ده ممكن يحسوا بايه، المشهد هيكون صعب عليهم وتعبت نفسيًا وجسديًا من تصوير هذا المشهد".

آخر أعمال أمير كرارة

دومًا ما تحظى أعمال النجم أمير كرارة بجماهيرية كبيرة بعدما حجز مكانه علي مدار سنوات بأعمال مهمة آخرها مسلسل "بيت الرفاعي" الذى يدخل به سباق دراما رمضان 2024، مراهنًا عليه بصورة كبيرة بعدما وضع جمهوره في حالة ترقب منذ اللحظة الأولى لنشر البرومو، خاصة أن كرارة اعتاد مع محبيه على عدة أمور تتوافر في مسلسلاته نستعرضها في السطور التالية

أمير كرارة النجم أمير كرارة الاختيار القاهرة والناس حبر سري

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