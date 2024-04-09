مسلسل صيد العقارب.. ملخص أحداث الحلقة 28

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تمكن ياسين (محمد علاء جاميكا) من القبض على المشتبه به في جريمة قتل مصطفى ضرغام بركة العائلة (محمد علي رزق)، ضمن أحداث الحلقة الـ 28 من مسلسل صيد العقارب، الذي يعرض حصريًا عبر قناة cbc التابع للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسل صيد العقارب تفاصيل احداث الحلقة 28

وتتصاعد أحداث الحلقة الـ 28 من مسلسل صيد العقارب، باكتشافهم بأن مصطفى (محمد علي رزق) لم يكن الشخص المقصود، بل المقصود كانت عايدة (غادة عبدالرازق)، كما أنه حاوّل أدهم (حفيد عائلة الغول) يفكر في ترك نورا (ريم المصري) بعدما تصالحت مع والدتها، ويشعر بالقلق بشأن كيفية تعرضهما للأذى بعد اكتشاف حملها.

وانتهت أحداث مسلسل صيد العقارب، الحلقة الـ 28 من خلال اتصال أحمد ماهر (حسن ضرغام) بـ رياض الخولي (إسماعيل الغول) في مفاجأة غير متوقعة ليخبره بسر والدة محمد نجاتي، الذي رد عليه قائلا: والدة محمد نجاتي مدفونة منذ 40 عاما.

مسلسل صيد العقارب موعد عرض الحلقة 29

مسلسل صيد العقارب تعرض الحلقة 29 في تمام الساعة الـ 7:30 مساءً، حصريًا عبر قناة cbc التابعة لشبكة قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، كما أنها تعاد في تمام الساعة الـ 9:30 مساء عبر قناة cbc دراما.

مسلسل صيد العقارب مواعيد وقنوات عرض الحلقة التاسعة والعشرون

يعرض مسلسل صيد العقارب حصريًا عبر قناة cbc التابعة لشبكة قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وعبر قناة cbc دراما.

أبطال مسلسل صيد العقارب

ويضم مسلسل صيد العقارب كوكبة كبيرة من الفنانين وهو بطولة الفنانة الكبيرة غادة عبدالرازق التي تلعب دور عايدة بمشاركة كل من، أحمد ماهر في دور حسن ضرغام، رياض الخولي في دور إسماعيل الغول، محمود عبدالمغني في دورعلي ضرغام، منال سلامة، سيمون في دور سماسم، مجدي بدر محامي، محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم، محمد علاء جاميكا في دور ياسين، عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطي، أحمد ماجد نجل الغول، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد في دور معتز، عزوز عادل، مي القاضي في دور ولاء، سيف الديربي، محمد صلاح، الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس، صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، إنتاج فينومينا، إخراج الدكتور أحمد حسن.