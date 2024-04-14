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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

تفاصيل حفل هاني شنودة على مسرح أركان الشيخ زايد

هانى شنودة
هانى شنودة

يستعد الموسيقارهاني شنودة لتقديم حفله الموسيقي، الجمعة المقبل الموافق 26 أبريل الجاري بمسرح أركان الشيخ زايد.

يتضمن الحفل العديد من المفاجآت لجمهوره، منها تعاونه مع أوركسترا كاملة بقيادة المايسترو محمود بيومي، ويقدم معها أعمالا جديدة ومختلفة، منها الموسيقي التصويرية التي قدمها مؤخرًا لمسلسل "حالة خاصة" للمخرج عبدالعزيز النجار، الذي عرض قبل الموسم الرمضاني، وحقق نسب مشاهدة عالية وتصدر الترند لأكثر من مرة لتكون المرة الاولي التي يقدم فيها موسيقي المسلسل في حفل جماهيري.

مسلسل حالة خاصة 

وقال “شنودة” إن "المسلسل عبارة عن مباراة رائعة بين الممثلين، وقدمت من خلاله أمورا شديدة الجرأة حيث أحضرت مطربة سوبرانو ووضعتها وسط الموسيقى ومنحتها طابع مميز، والقائمين على المسلسل حصلوا على حقوق أغاني "فرقة المصريين" وتم وضعها داخل المسلسل وهذا أمر رائع ولم يكن لي تدخل فيه ولكنه كان بمثابة الطُعم الذي جذبني لتقديم الموسيقى التصويرية".

أضاف "موسيقاي تُعد المشاهد لكي يرى الفيلم نفسيًا مثلما حدث في فيلم "المشبوه" للفنان عادل إمام وسعاد حسني، وهو ملئ بالأسئلة وأنا بالموسيقى قدمت أسئلة خلف بعضها، والمشاهد يكون مستعد لمشاهدة الفيلم معنويًا قبل أن يشاهده بعيونه، ولم أرفض طوال حياتي عملا يقدم لي، لأن كل فيلم أو مسلسل أقدمه يعطيني شحنة جديدة، وكل موسيقى جديدة تضيف لي خبرة".

وتقوم حاليًا الشركة المنظمة للحفل التحضير له على قدم وساق لتكون ليلة لا تنسي كما أكد محمود حسين منظم الحفل قائلاً "ستكون سهرة فنية رائعة يتفاعل معها الجمهور العاشق للفن الراقي والموسيقى الجذابة التي تغزو العقول والقلوب دون استئذان بشكل مختلف لن يتمكن الجمهور من نسيانها أبدا، منذ الحفل الموسيقي الذي قدمه مؤخرا من خلاله أغاني فرقة المصريين منذ 3 أسابيع، وإن كان مختلفا تمامًا عن هذا الحفل الأخير نهائيًا، حيث يقدم شنودة في الحفل ما يزيد عن 20 مقطوعة موسيقية مختلفة في أجواء لم تقدم من قبل، ويستوعب المسرح أكثر من 800 شخص".

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