"لن تسقط بالتقادم".. وثائقي خاص عن الإخوان ومخطط تقسيم سيناء (غدا)

تعرض القناة الفضائية المصرية حلقة وثائقية خاصة بعنوان "لن تسقط بالتقادم" بمناسبة ذكرى تحرير سيناء، تكشف مخطط تنظيم الإخوان لبيع أرض سيناء وإنشاء إمارة إسلامية، لتصفية القضية الفلسطينية في فترة حكمهم وكيف أسقط الرئيس عبدالفتاح السيسي مخططاتهم بالأدلة والمستندات وشهادة الشهود.

وانتهى المخرج مصطفى جلال بالقناة الفضائية المصرية، من مونتاج الوثائقية "لن تسقط بالتقادم" الذي يتناول مخطط تنظيم جماعة الإخوان لبيع جزء من أرض سيناء لإسرائيل لتسكين أهالي فلسطين بها وتصفية القضية الفلسطينية وإنشاء إمارة إسلامية على أرض سيناء.

ودّعم مخرج البرنامج الحلقة بمواد فليمية ووثائقية وأرشيفية عن لقاءات قيادات الإخوان بقيادات التنظيمات المتطرفة والإرهابية في العالم وأيضا مع الرئيس المعزول محمد مرسي ورسالته وترحيبه هو وعصام العريان نائب المرشد العام للجماعة بتواجد الإسرائيليين على أرض مصر وشهادة الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، ويكشف فيه أنه أجهض مخططا للرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، المنتمي للإخوان، بتوطين جزء من الفلسطينيين في شبه جزيرة سيناء المصرية في إطار مشروع “دولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة” وأنه تلقى عرضا من مرسي أثناء فترة رئاسته التي استمرت لعام تقريبا، بالحصول على قطعة أرض من سيناء ليعيش عليها الفلسطينيون، في مشروع اسمه إيغور آيلاند.

تفاصيل البرنامج

استضاف البرنامج مجموعة من المتخصصين والضيوف أصحاب الرؤى والوثائق والمواقف الذي كان منهم شهود على مؤامرة الإخوان لبيع أراضي سيناء؛ أكثر من ١٣ ضيفا ما بين كتاب وصحفيين وخبراء آمنين وعسكرين ومحللين سياسين وباحثين ورجال دين في مقدمتهم العميد حاتم صابر المتخصص في مقاومة الإرهاب الدولي والعمليات النفسية وأيضا الكاتب الصحفي عاطف عبدالغني أحد المفكرين والمؤرخين أصحاب الدراسات السياسية المتميزة واللواء محمد الغباري واحد من المتخصصين في ملف الصهيونية على مستوى العالم ومدير كلية الدفاع الوطني الأسبق والباحث في شئون الجماعات المتطرفة أحمد بان واللواء دكتور أشرف السعيد رئيس شبكة معلومات وزارة الداخلية الأسبق وخبير نظم المعلومات عمرو عبدالمنعم المتخصص في أيديولجية الجماعات الإرهابية والدكتور والمفكر المصري القبطي وسيم السيسي والشيخ محمد عبودة عضو مركز الأزهر العالمي للرصد الفكر المتطرف والكاتب الصحفي منير اديب والباحث السياسي سامح فايز والاستاذ الدكتور أحمد أبو الوفا استاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة.

البرنامج تقديم إيمان العقاد ورئيس التحرير علي عثمان وبرديوسر البرنامج هيثم مرتضى وإخراج مصطفى جلال وإشراف نائلة فاروق رئيسة التليفزيون والمخرج خالد الأتربي رئيس القناة الفضائية ولمياء سمير مدير عام البرامج.

وتذاع الحلقة في الخامسة ونصف مساء علي شاشة القناة الفضائية المصرية غدًا الخميس ذكري عيد تحرير سيناء