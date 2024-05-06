الإثنين 06 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

الليلة.. ياسمين عبد العزيز تحتفل بشم النسيم فى "صاحبة السعادة"

صاحبة السعادة
صاحبة السعادة

تحل النجمة ياسمين عبد العزيز ضيفة على برنامج صاحبة السعادة، الذي تقدمه الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، اليوم الإثنين الموافق 6 مايو، للحديث عن العديد من الأسرار حول مشوارها الفني، وذلك تزامنًا مع احتفالات شم النسيم.

ياسمين عبد العزيز ضيفة برنامج صاحبة السعادة

طرحت قناة dmc، برومو حلقة الفنانة ياسمين عبد العزيز، ووصفت إسعاد يونس ياسمين عبد العزيز في الحلقة بالتحفة الفنية، وقالت خلال تقديمها لها: معانا هدية غالية أوي، هي التحفة الفنية اللي هتكون في حضننا كلنا.

وتتحدث ياسمين عبد العزيز، خلال الحلقة عن الأزمة الصحية التي تعرضت لها عام 2021، إلى جانب حديثها عن بداية مشوارها والصعوبات التي واجهتها وغيرها من الأمور، وقالت: البني آدم لما يكون مسئول وهو صغير مش بيكون عنده حرية.

كما تكشف ياسمين عبد العزيز عن أنها تتعامل بإيجابية في الحياة ولا شيء يؤثر بها، قائلة: البني آدم طول ما هو إيجابي مهما حصل فيه الحياة بتكون حلوة. 

كما تتحدث للمرة الأولى عن انفصالها عن النجم أحمد العوضي، وتكشف أسرارًا تذاع للمرة الأولى عن علاقتها به. 

وتقدم ياسمين عبد العزيز وإسعاد يونس فقرة من المطبخ عن طريقة إعداد الفسيخ والرنجة وطقوس ياسمين عبد العزيز في الاحتفال بهذا اليوم. 

ومن المقرر أن تقدم ياسمين عبدالعزيز خلال الحلقة عددًا من الأغنيات بصوتها رفقة إسعاد يونس، كما تتضمن الحلقة العديد من المفاجآت للجمهور والأسرار الجديدة التي تكشف عنها ياسمين عبدالعزيز لأول مرة.

ويعد هذا الظهور الأول لياسمين عبدالعزيز تليفزيونيًا عقب طلاقها من الفنان أحمد العوضي الفترة الماضية.

برنامج "صاحبة السعادة" تقدمه الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، وتعرض حلقات البرنامج عبر قناة DMC الفضائية، يومي الإثنين والثلاثاء من كل أسبوع، في الحادية عشرة مساء، كما تعرض حلقات البرنامج عبر مصنة WATCH IT الرقمية.

آخر أعمال ياسمين عبدالعزيز الفنية

كان آخر أعمال ياسمين عبدالعزيز الفنية مسلسل "ضرب نار"، الذي عرض في الموسم الرمضاني قبل الماضي، وشاركت في بطولته بجانب الفنان أحمد العوضى، وحقق الثنائي نجاحًا كبيرًا.

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