الأحد 05 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

الأوراق المطلوبة لاستخراج رخصة قيادة للأجانب

رخصة قيادة
رخصة قيادة

وضعت الإدارة العامة للمرور عددًا من الشروط والأوراق المطلوبة لاستخراج رخصة  القيادة للأجانب، يجب على المتقدم تجهيزها قبل التوجه للحصول عليها.

الأوراق المطلوبة لاستخراج رخصة قيادة للأجانب

"الدستور" تقدم لقراءها كافة الشروط والأوراق المطلوبة لاستخراج رخصة قيادة للأجانب.

1- أن يكون المتقدم حامل لجواز سفره وإقامة لا تقل على ثلاثة أشهر أثناء التقديم.

2- أن تكون الإقامة الحاصل عليها المتقدم من مصلحة الجوازات والهجرة.

3- أن يكون سن المتقدم لا يقل عن 18 سنة ميلادية.

4- أن يكون المتقدم من مقيمي القاهرة، وعليه إحضار ما يثبت  ذلك عن طريق خطاب من السفارة حديث باسم المتقد- أو رخصة تسيير مركبة باسم المتقدم ومستخرجة من القاهرة وتكون سارية.

5- إحضار ما يثبت المؤهل من بلده موثق بالخارجية المصرية أو رخصة قيادة دولية أو محلية مترجمة من مركز معتمد.

6- عدد 2 شهادة طبية "باطني-رمد".

7- عدد 2 صورة شخصية للمتقدم.

8- يتم إجراء الاختبار العلمي والشفوي للمتقدم بعد الحصول على الموافقة الأمنية.

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