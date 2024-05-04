ضبط المتهمين بسرقة هاتف مراسل قناة أجنبية فى مصر الجديدة

نجحت أجهزة وزارة الداخلية، في كشف لغز تعرض مراسل بأحد القنوات الأجنبية "يحمل جنسية إحدى الدول" لسرقة هاتفه المحمول حال استقلاله سيارة بمنطقة مصر الجديدة.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن تعرض مراسل بأحد القنوات الأجنبية "يحمل جنسية إحدى الدول" لسرقه هاتفه المحمول حال استقلاله سيارة بمنطقة مصر الجديدة من قبل أحد الأشخاص يستقل دراجة نارية وفر هاربًا.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (عاطلان - لأحدهما معلومات جنائية – مقيمان بدائرة قسم شرطة دار السلام) والدراجة النارية المستخدمة فى ارتكاب الواقعة ملك أحدهما "بدون لوحات معدنية"، واعترفا ببيع الهاتف المحمول لعميلهما (عاطل - له معلومات جنائية "سيء النية") تم ضبطه وأرشد عن الهاتف.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.