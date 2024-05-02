الخميس 02 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

إحالة عاطلين للجنايات بتهمة سرقة سيارة بأسلوب المفتاح المصطنع في مدينة نصر

محاكمة - ارشيفية
محاكمة - ارشيفية

قررت نيابة مدينة نصر، إحالة عاطلين للمحاكمة أمام محكمة الجنح، بتهمة سرقة سيارة بأسلوب المفتاح المصطنع.

ونجحت أجهزة الأمن في ضبط شخصين بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول لقيامهما بسرقة سيارة أحد الأشخاص.

وضبط بحوزتهما (مبلغ مالى - مفك حديدى)، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع" وتصرفهما فى السيارة بالبيع (لدى عميلهما "سيىء النية" تاجر خردة "له معلومات جنائية – مقيم بمحافظة القليوبية).

وتم ضبطه وبإرشاده تبين قيامه بتقطيع السيارة المستولى عليها تمهيدًا لبيعها.

مدينة نصر إحالة عاطلين محكمة الجنح سرقة سيارة حوادث الدستور

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