المشدد 15 عامًا لمتهم بقتل مزارع فى قنا

عاقبت محكمة جنايات قنا عاملًا بالسجن 15 عامًا بتهمة قتل مزارع بسبب خلافات سابقة بينهما بمركز قوص.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد حسن غلاب، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين تامر الأمير الطاهر، وياسر عرفة عارف، وبأمانة سر أحمد جمال.

بداية الواقعة

ترجع وقائع الأحداث عندما تلقى مدير أمن قنا إخطارًا بالعثور على جثة المدعو "ا. ع"- عامل وبها طلقات نارية بمركز قوص، وتم نقله لمشرحة مستشفى قوص، وتبيَّن من التحريات أن وراء ارتكاب الجريمة المدعو "ع.م" عامل، حيث اشترك مع 10 آخرين سبق الحكم عليهم بالترصد لقتله بأن أعدوا أسلحة نارية وبيضاء، وقاموا بتنفيذ مخططهم بسبب وجود خلافات سابقة بين العائلتين، وتم ضبط المتهم وإحالته للنيابة العامة.