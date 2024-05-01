المشدد 5 سنوات لميكانيكي ونجله بتهمة الشروع في قتل عاطل بالجيزة

عاقبت محكمة جنايات الجيزة، ميكانيكى ونجله بالسجن المشدد 5 سنوات بتهمة الشروع في قتل عاطل بعد نشوب مشاجرة بينهم في أوسيم.

وكشف أمر الإحالة أن المتهمين هم "محمد ع" 33 سنة، و"ع.ع" 64 سنة، ميكانيكي، يوم الواقعة شرعا في قتل المجني عليه "م ا " عمدًا مع سبق الإصرار، بأن بيتا النية وعقدا العزم على إزهاق روحه، وأعدا في سبيل ذلك سلاح أبيض، قطعة حديدية، وما أن أبصرا المجني عليه توجها نحوه ووجها له طعنات متتالية بسلاحيهما في أماكن متفرقة من جسده، وأمرت النيابة بإحالتهم إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات.