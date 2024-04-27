السجن عامين لمتهم بالاتجار فى الهيروين ببنى سويف

عاقبت محكمة جنايات بنى سويف متهما بالسجن عامين مع الشغل وغرامة عشرة آلاف جنيه، لاتهامه بالاتجار فى الهيروين بمنطقة بمدينة ببا ومصادرة المخدر المضبوط والسلاح النارى وإلزامه بالمصروفات الجنائية.

وأضافت المحكمة أن الواقعة على النحو السابق قد إستقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهم من شهادة النقيب محمود جمال معاون مباحث مركز ببا وما ثبت من تقريرى المعمل الكيماوى،والأدلة الجنائية وثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات عبارة عن:- عدد سبعة وعشرون لفافة، وزنت جميعها «سبعة جرام وخمسة وثمانين سنتيجرامات»، تحوى على جوهر الهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.

وثبت بتقرير المعمل الجنائى أن المضبوطات عبارة عن سلاح نارى «خرطوش يدوى التعمير والتفريغ صناعة محلية بماسورة واحدة غير مششخنة وغير مصقولة طولها عيار 11 سم ومشكل ظرفها لاستقبال الطلقات التي تستخدم على الأسلحة الخرطوش عيار 16 والسلاح كامل وسليم وصالح للاستعمال.