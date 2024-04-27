"جنايات أسيوط" تقضى بالسجن المؤبد لأحد المتهمين فى "عصابة المخدرات"

قضت الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم السبت، بالسجن المؤبد لشخص وغرامة 100 ألف جنيه، لاشتراكه مع آخرين سبق الحكم عليهم في تكوين تشكيل عصابي يقوم بزراعة النباتات المخدرة والاتجار فيها بالظهير الصحراوي الغربي ناحية قرية عرب العمايم بمركز منفلوط.

صدر الحكم برئاسة المستشار خالد أحمد عبدالغفار، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أسامة علي فراج وأحمد حسونة عزب، نائبي رئيس المحكمة، والمستشار أحمد أبوالقاسم، عضو المحكمة، وأمانة سر أحمد سمير غويل ومحمد عبدالحميد حسن وطارق فارس.

المتهم كان يزرع نباتًا هنديًا مهجنًا

تعود وقائع القضية رقم 19451 لسنة 2021 جنايات مركز منفلوط إلى ورود معلومات إلى ضباط مباحث مركز منفلوط بقيام المتهم "محمد. ج. ح" 24 عامًا، فلاح مقيم قرية عرب العمايم بالاشتراك مع آخرين سبق الحكم عليهم في تكوين تشكيل عصابي قاموا بزراعة مساحة من الأرض بالظهير الصحراوي الغربي بالنباتات المخدرة بقصد الاتجار فيها.

وتوصلت تحريات العقيد خالد شريت، رئيس فرع بحث شمال أسيوط بإدارة البحث الجنائي بأسيوط إلى قيام المتهم وآخرين باستئجار أرض صحراوية بالظهير الصحراوي الغربي بزمام مركزي منفلوط والقوصية ويقومون بزراعتها بالنباتات المخدرة "نبات القنب الهندي المهجن"، وذلك للحصول على مبالغ مالية طائلة حصيلة بيع تلك الزراعات.

وبتقنين الإجراءات القانونية قاد العقيد خالد شريت بالاشتراك مع رئيس مباحث منفلوط وقوة من أفراد الشرطة استهدفت قطعة الأرض، وتبين أن مساحتها 5 أفدنة مزروعة بنبات عشبي أخضر يشتبه في كونه نبات الهيدرو ـ القنب الهندي المهجن، وبالتفتيش عثر على كمية كبيرة من الأجولة البلاستيكية وبداخلها لفافات لذات النبات معدة للبيع، كما عثر على 3 جراكن بداخلها كميات من بذور لذات النبات.

هذا وكانت قد عاقبت في وقت سابق الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات أسيوط بإجماع آراء أعضائها بمعاقبة 3 أشخاص، بينهم شقيقان بالإعدام شنقًا لقيامهم باستدراج طبيب بيطري يعمل في تجارة العقارات إلى طريق أسيوط الصحراوي الشرقي بحجة تسوية الخلافات بينه وبين أحد منافسيه واحتجازه تحت تهديد السلاح وتكبيله بالقيود ووضعه في جوال بلاستيك والتعدي عليه رجمًا بالحجارة حتى أن فارق الحياة وإلقائه في أحد المصارف المائية بمركز الفتح.

تعود وقائع القضية رقم 16419 لسنة 2021 جنايات مركز الفتح إلى ورود بلاغ إلى مركز شرطة الفتح بالعثور على سيارة متروكة بجانب الطريق بالظهير الصحراوي الغربي أمام مدخل قرية عرب مطير دائرة مركز الفتح ولم يستدل على مالكها.

وبإجراء التحريات السرية والميدانية تبين أنها ملك المجني عليه "رمضان. م. ع" طبيب بيطري ويعمل في الاتجار بالعقارات مقيم بقرية درنكة مركز أسيوط، وأنه مبلغ بتغيبه عن منزله منذ 4 أيام ومحرر محضر تغيب.