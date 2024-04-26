الجمعة 26 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط يتفقد سير العمل بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة

جانب من جولة محافظ
جانب من جولة محافظ أسيوط لمتابعة سير العمل

تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اليوم الجمعة، سير العمل بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام، والذي تم إنشاؤه مؤخرًا ضمن المشروع القومي للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة على مستوى الجمهورية.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتحقيق التكامل والتعاون بين الجهات المعنية لسرعة تقديم خدمات الطوارئ والمرافق واحتواء الأزمات وإدارتها بكفاءة عالية وإحكام تام في أقل وقت ممكن وتسهم في الحفاظ على خصوصية بيانات الدولة المصرية وتدعم أهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمي الآمن ورؤية مصر ٢٠٣٠.

جاء ذلك بحضور اللواء علاء بدران، سكرتير عام المحافظة، ويحيى زكريا، مدير مركز السيطرة وإدارة الأزمات والكوارث بالمحافظة.

متابعة منظومة الشكاوى والبلاغات 

وتفقد محافظ أسيوط، أقسام مركز السيطرة واستمع إلى شرح عن مكونات المركز وتصميمه الذي جاء وفقًا لأحدث نظم التكنولوجيا الحديثة وتابع عن طريق اتصال مرئي بالبث المباشر قنوات الربط مع المحافظات والمركز الرئيسى للشبكة الوطنية.

كما تابع المحافظ سير العمل بمنظومة تلقى الشكاوى والبلاغات من المواطنين وكيفية التعامل معها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ووجه المحافظ بضرورة جاهزية الشبكة الوطنية لمتابعة ورصد أية أعمال تتم في نطاق المحافظة على مدار الساعة والوقوف على الحالة العامة وتذليل أى معوقات والسيطرة عليها أولًا بأول من خلال ربط مختلف عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية عبر مركز السيطرة باستخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة طبقًا لأحدث المعايير العالمية.

وأضاف أن مركز السلامة والطوارئ سيحقق التعاون الكبير بين الجهات وبعضها خاصة في حالة الطوارئ والأزمات بما يساهم في أداء الخدمات بصورة أسرع وأفضل.

وأشار إلى أن مركز سيطرة الشبكة الوطنية بالديوان العام يساهم في دعم خطط الدولة في مجالات التأمين المختلفة ودعم جهود التنمية المستدامة للدولة وتحقيق رؤية مصر 2030 والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وأرواح المواطنين بأحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة وذلك عبر شبكة موحدة ومؤمنة تعد العمود الفقري لاتصالات وتطبيقات وأنظمة الجهات الحكومية وتحسين جودة خدمات الإغاثة والطوارئ بتقليص زمن الاستجابة للحدث والتعاون والتكامل بين الجهات المعنية وإتاحة البيانات الدقيقة.

جانب من جولة محافظ أسيوط لمتابعة سير العمل
جانب من جولة محافظ أسيوط لمتابعة سير العمل
جانب من جولة محافظ أسيوط لمتابعة سير العمل
جانب من جولة محافظ أسيوط لمتابعة سير العمل
جانب من جولة محافظ أسيوط لمتابعة سير العمل
جانب من جولة محافظ أسيوط لمتابعة سير العمل
جانب من جولة محافظ أسيوط لمتابعة سير العمل
جانب من جولة محافظ أسيوط لمتابعة سير العمل
جانب من جولة محافظ أسيوط لمتابعة سير العمل
جانب من جولة محافظ أسيوط لمتابعة سير العمل
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة المشروع القومي للشبكة الوطنية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تقديم خدمات الطوارئ والمرافق واحتواء الأزمات وإدارتها

مواد متعلقة

حملات مكثفة لتمهيد الطرق والنظافة وصيانة كشافات الكهرباء بمركز صدفا فى أسيوط

إزالة بناء مخالف على نهر النيل بأسيوط (صور)

حملة مكبرة لـ"تموين أسيوط" لمتابعة انتظام الأسعار والتأكد من جودة السلع

أحزان خشبة.. "الغول" يقتل 4 أشخاص بدم بارد لخلافات على قطعة أرض بأسيوط

الأكثر قراءة

تحرك برلمانى عاجل بسبب ارتفاع أسعار البنج وشكاوى أطباء الأسنان

الإنتربول يتدخل فى القضية 1820 بعد قتل طفل شبرا الخيمة وسرقة أعضائه

عاجل| بدء تطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال

عاجل.. استنفدت مرات التحذير.. أول رد من جامعة حلوان على أزمة سارة هشام بعد منعها من الامتحان

قيادى بحماس يكشف مصدر سلاح المقاومة بالضفة الغربية

عاجل| القيادة المركزية الأمريكية: اشتبكنا مع زورق وطائرة مُسيرين فى مناطق يسيطر عليها الحوثيون

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

طفل شبرا وجنون السوشيال ميديا

محمد عبدالعزيز

برامج رمضان فى الميزان (2 -2)

حسين دعسة

مع فتح جبهة حزب الله.. "الكابينت الصهيونى" يتهيأ لدخول رفح

د. محمد عفيفي

سعد زغلول: مفيش فايدة

محمد سميح

أحلام الرئيس التى حوّلها «أبناء سيناء» إلى حقيقة على أرض الفيروز

ماجد حبته

دماء تحرير وتعمير سيناء

محاسن السنوسي

"والتين والزيتون، وطور سينين".. إنه قسم الله

مدحت بشاى

بوحدة الكنائس تتوحد القلوب

صور

ختام ملتقى القاهرة الأدبي

الملتقى الأدبى اليوم الخامس

بالرعاية الإعلامية لـ "الدستور".. انطلاق مؤتمر كتاب الرئيس الصينى وسط حضور ثقافى واسع

محطة تل أبيب

المزيد

للمرة الثانية.. حكومة نتنياهو تطلب تأجيل مهلة البت فى تجنيد "الحريديم"

تظاهرات فى تل أبيب بسبب تجاهل نتنياهو ملف المحتجزين وتطالب بانتخابات مبكرة

الاحتلال يشدد إجراءاته فى طوباس ويغلق وسط الخليل لتأمين اقتحام المستعمرين موقعًا أثريًا